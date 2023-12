CARTE. Covid-19 : département par département, voici où le virus circule très activement juste avant Noël

Si le taux de passages aux urgences reste bas, le Covid-19 repart fortement à la hausse dans plusieurs départements.

Dans de nombreux départements, il faudra faire avec le Covid-19 pendant les fêtes de fin d'année. Depuis le mois d'octobre, le virus circule de plus en plus activement à mesure qu'on se rapprochait de l'hiver jusqu'à atteindre des taux importants dans les régions Grand-Est, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, PACA et en Occitanie.

Le taux d'incidence est particulièrement élevé dans le Bas-Rhin et le Haut-Rhin. Alors que le seuil d'alerte était fixé à 50 au début de la crise épidémique en 2020, ces deux départements affichent respectivement un taux de 182 cas pour 100 000 habitants et 165 cas pour 100 000 habitants (chiffres de Santé publique France entre le 4 et 10 décembre). Ces valeurs n'avaient pas été atteints depuis la fin de la crise en 2022.

Tous les indicateurs sont à la hausse, laissant présager que le Covid-19 soit de plus en plus présent au moins jusqu'à la fin de l'hiver.

La situation dans votre département

Les derniers chiffres de Santé publique France font un point de la situation au cours de la semaine du 4 au 10 décembre. On constate que le taux d'incidence dépassait déjà les 100 cas pour 100 000 habitants dans six départements de la région Grand-Est, ainsi que dans le Var (région PACA). De plus en plus de territoires dépassent largement les 50 cas pour 100 000 habitants, qui est l'ancien indicateur symbolisant le seuil d'alerte.

Voici la situation dans votre département :

Circulation du virus à deux vitesses en Occitanie

L'Occitanie est coupée en deux concernant l'évolution de la situation : la circulation du virus explose au pied des Pyrénées et le long de la Méditerranée, quand l'épidémie tend à s'effacer doucement dans les autres départements. Le taux d'incidence a presque doublé en Ariège et les Pyrénées-Orientales en l'espace de deux semaines.

On fait le point en comparant la situation avec celle de la semaine du 20 au 26 novembre :

Lozère : 14,37 cas pour 100 000 habitants (contre 18,28 la semaine du 20 au 26 novembre)

Lot : 25,78 cas pour 100 000 habitants (contre 32,09)

Gard : 32,38 cas pour 100 000 habitants (contre 26,28)

Tarn : 34,35 cas pour 100 000 habitants (contre (31,80)

Hautes-Pyrénées : 35,06 cas pour 100 000 habitants (contre 37,23)

Aveyron : 35,68 cas pour 100 000 habitants (contre 28,19)

Gers: 39,01 cas pour 100 000 habitants (contre 45,25)

Haute-Garonne : 47,59 cas pour 100 000 habitants (contre 45,45)

Tarn-et-Garonne : 48,82 cas pour 100 000 habitants (contre (52,61)

Hérault : 60,93 cas pour 100 000 habitants (contre 45,16)

Pyrénées-Orientales : 62,01 cas pour 100 000 habitants (contre 38,54)

Aude : 68,98 cas pour 100 000 habitants (contre 48,44)

Ariège : 92,08 cas pour 100 000 habitants (contre 47,67)

Passage aux urgences faible mais en hausse

Selon le dernier rapport de Santé publique France en date du 13 décembre, les eaux usées révèlent "une forte augmentation de la détection de Covid-19", alors que les indicateurs syndromiques sont toujours à la hausse en ville et à l'hôpital.

Le nombre de passages aux urgences reste relativement bas, même s'il est en hausse. Santé publique France relève 1,5 % de passages la semaine du 4 au 10 décembre, soit 5 428 personnes, contre 1,2 % la semaine précédente. "Le nombre d'hospitalisations après passage pour suspicion de Covid-19 était de 2 221, soit 3,2 % de l'ensemble des hospitalisations (contre 2,7 % la semaine précédente)".