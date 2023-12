Occitanie : "kidnappé" par sa mère il y a 6 ans, l'adolescent anglais s'échappe d'une communauté spirituelle

La grand-mère et tutrice légale d'Alex Batty, aujourd'hui 17 ans, n'avait plus de nouvelles de lui depuis fin septembre 2017. Il est réapparu ce mercredi 13 décembre à Revel, en Haute-Garonne.

Fin septembre 2017, Susan Caruana autorise son petit-fils de 11 ans Alex Batty, dont elle est la tutrice légale, à partir en vacances avec sa mère Mélanie Batty et son grand-père David Batty (l'ex-mari de Susan), pour un voyage en Espagne. Le 8 octobre, Alex et ses deux parents, qui sont pourtant interdits de tout contact avec Alex, sont aperçus au port de Malaga, alors que le garçon devait regagner l'Angleterre et retrouver sa grand-mère, près de Manchester. Depuis, cette dernière n'a plus eu de nouvelles de son petit-fils, tout juste a-t-on aperçu Alex au Maroc ou ailleurs en Espagne.

Une enquête a été ouverte et les médias britanniques se faisaient régulièrement l'écho de cette mystérieuse disparition. Sa mère et son grand-père étaient soupçonnés de dérives sectaires, à la recherche "d'un mode de vie alternatif", selon Susan Caruana.

Mais ce mercredi 13 décembre, 6 ans après sa disparition, Alex Batty est réapparu à la gendarmerie de Revel (Haute-Garonne) selon une information de La Dépêche du Midi. Le procureur de la République de Toulouse a confirmé son identité ce jeudi 14 décembre. "Il s'agit bien de cet enfant disparu. La famille l'a confirmé et le rapprochement photographique également. Il devrait prochainement rentrer en Angleterre", a fait savoir un porte-parole du parquet de Toulouse

Une communauté spirituelle

D'après le récit que l'adolescent anglais, aujourd'hui âgé de 17 ans, a fait aux gendarmes, lui, sa mère et son grand-père auraient rejoint une communauté spirituelle itinérante qui faisait régulièrement des séjours entre Ariège et Aude, dormant sous des tentes en pleine nature, dans des caravanes ou des gîtes. C'est lors d'un de ces séjours, ce mois de décembre 2023, que le jeune Alex aurait décidé de changer de vie. Il quitte alors la communauté en empruntant des sentiers de randonnée, traverse quelques villages audois, dont Quillan, et après quelques jours de randonnée se retrouve au bord d'une route en Haute-Garonne, ce mardi 12 décembre en début de soirée. Il est alors pris en stop par un chauffeur routier. Intrigué par cet adolescent ne parlant qu'anglais et qui "a marché quatre jours dans la montagne", le chauffeur routier dépose alors Alex à la gendarmerie de Rodez, où il va décliner son identité avant de raconter le plus calmement possible, le mercredi 13 au matin, son incroyable aventure.

Pris en charge par les services sociaux de la Haute-Garonne, il attend aujourd'hui d'être récupéré par ses proches. Dont sa grand-mère Susan, qui va enfin pouvoir respirer.