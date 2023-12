Alex Batty : Maroc, Espagne, France, l'étonnante vie d'errance en communauté de l'ado britannique retrouvé en Occitanie six ans après sa disparition

Le parquet livre des précisions sur l’ado britannique retrouvé dans l’Aude mercredi 13 décembre 2023 à Revel, près de Toulouse.

Depuis les Pyrénées, par des sentiers, Alex Batty, 17 ans, a marché en quête de Toulouse. Il dormait le jour et progressait la nuit, seul. Le Britannique s’est nourri de ce qu’il trouvait dans les champs ou les jardins.

Antoine Leroy, vice-procureur de la République, entouré du commandant Léa Chambonnière de la compagnie de Villefranche-de-Lauragais et du maréchal des logis chef Frédéric Vergnes, de la brigade de recherches, a retracé, vendredi 15 décembre, le parcours de la vie d’errance de l’adolescent, kidnappé par sa mère et son grand-père en 2017.

Maroc, Espagne, France

"Il a passé un peu plus de deux années au Maroc puis en 2020-2021, quinze jours en Espagne avant de gagner les Pyrénées françaises." Pyrénées-Orientales, Aude, Ariège… la famille fugitive ne cesse de bouger. "Il n’a subi aucune violence physique de quiconque. Il ne parle pas de secte mais de communauté spirituelle.

Sa mère fascinée par les panneaux solaires

Pendant toutes ces années, sa mère avait de la fascination pour les panneaux solaires. Ils ne se déplaçaient toujours que par covoiturage, habitaient toujours dans de grandes maisons avec une dizaine de personnes, jamais les mêmes." La vie de la communauté tourne autour du potager qui voyage avec elle, comme les panneaux solaires. "Ils travaillent sur l’ego, la méditation, la réincarnation. Alex Batty n’a jamais été séquestré."

Face aux gendarmes, l’adolescent, qui ne parle que l’anglais, paraît "fatigué mais en bonne santé. Il est intelligent bien qu’il n’ait jamais été scolarisé."

Après six ans de vie nomade, Alex a décidé de s’affranchir le week-end dernier. "Sa mère lui a indiqué vouloir partir en Finlande", peut-être pour admirer les aurores boréales. "Il a choisi de partir."

Le grand-père serait décédé

Le grand-père, lui, serait décédé il y a six mois. "Il a assisté à une cérémonie de méditation." Les investigations se poursuivent afin de retrouver la mère de l’adolescent qui pourrait déjà se trouver en Scandinavie.

Aucun mandat d’arrêt européen n’a été émis à ce jour. "Il n’y a pas d’enquête judiciaire ouverte ni au Maroc, ni en Espagne, ni en France, précise le procureur. La seule enquête ouverte l’est en Grande-Bretagne." Pour autant, les autorités françaises ont découvert l’existence d’une telle "communauté spirituelle" en Occitanie, à savoir en Ariège, dans les Pyrénées-Orientales et dans l’Aude. "Nous allons creuser, investiguer", promet Antoine Leroy.

"Un couac" ?

Alex aurait-il pu être extrait plus tôt de ce groupe ? Y a-t-il eu un couac il y a quelques semaines où sa présence aurait été signalée à Quillan ? "Nous allons voir si des gendarmes ont été informés, voir à quel moment on aurait pu ou non faire mieux."

Lorsque Alex a été recueilli, dans la nuit du mercredi 13 décembre, par un étudiant, au bord d’une nationale de l’Aude, il a tenté d’entrer en contact avec sa grand-mère maternelle, celle qui en avait la garde lors de son rapt. Il a pu lui parler plus tard mais ce n’est pas elle qui viendra le chercher dans le foyer où il a été mis à l’abri dans l’agglomération toulousaine. Son handicap l’en empêche.

De retour en Angleterre ce samedi ou dimanche

Le petit Britannique, recherché depuis tant d’années, rentrera chez lui ce samedi 16 décembre ou, au plus tard, dimanche 17 décembre.

L’épilogue de six années d’errance pour lui et d’espérance pour les enquêteurs et sa grand-mère. Une histoire qui passionne outre-Manche.