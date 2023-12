Alex Batty : l'adolescent britannique avait tenté au mois de novembre de s’inscrire dans une école en Occitanie

Deux gendarmes ayant recueilli les premières déclarations de l’adolescent ont décrit le "périple" d’Alex Batty, de sa mère, Melanie Batty, et de son grand-père David Batty, passés par l’Espagne puis le Maroc, avant de rejoindre les Pyrénées françaises où, selon les enquêteurs, ils auraient séjourné dans les Pyrénées-Orientales, l’Aude et l’Ariège.

Pendant six ans, dont deux en France, il a vécu une vie « nomade » au sein d’une communauté "spirituelle". Plus précisément dans le petit village de Camps-sur-l’Agly, dans le massif des Corbières, entre Caudiès-de-Fenoullièdes, dans les P.-O. et le pic de Bugarach dans l’Aude.

Selon le Daily Mail, la communauté s’était installée dans une ferme située dans le hameau de La Bastide qui compte 15 âmes.

Dans les colonnes du tabloïd, la maire de la commune décrit Alex comme un garçon "charmant, toujours poli et gentil". "Il ne parlait pas français, ni sa mère et son grand-père, mais ils disaient toujours 'Bonjour'. Nous connaissions le garçon sous le nom de Zak et son grand-père sous le nom de Peter, et ce n’est qu’après avoir lu leur histoire dans le journal que j’ai appris la vérité", raconte Rolande Alibert à nos confrères britanniques.

Alex et son grand-père auraient été engagés dans un gîte pour effectuer des petits boulots et s’occuper des invités en échange de la nourriture et du logement. "C’était un charmant jeune homme. Nous avons dansé ensemble lors des fêtes d’été", se souvient de son côté une serveuse du gîte. L’édile du village révèle par ailleurs avoir vu le jeune Britannique pour la dernière fois une valise à la main, sans pour autant savoir où il allait.

Alex Batty aurait décidé de s’échapper après que sa mère lui a annoncé son intention de rallier la Finlande, où elle se trouve "probablement désormais", sans le grand-père, qui serait mort il y a six mois.