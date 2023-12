Disparu en 2017, Alex Batty a été retrouvé dans l'Aude le mercredi 13 décembre 2023. Reparti depuis au Royaume-Uni, le jeune homme de 17 ans s'est de nouveau confié sur sa vie d'adolescent... et son mensonge aux gendarmes. L'affaire résumée en cinq points.

C'est en décembre que l'affaire a connu un rebondissement, mais cela pourrait suffire à en faire l'un des retentissements de l'année : Alex Batty, disparu en 2017, a été retrouvé... le 13 décembre 2023 dans l'Aude ! 10 jours plus tard, le point sur un dossier dont les turbulences ont secoué jusqu'Outre Manche.

La disparition

Tout démarre en 2017, lorsque le garçon, qui est alors âgé de 11 ans, disparaît lors de vacances qu'il passe avec sa mère et son grand-père, à Malaga. La grand-mère et tutrice légale de l'adolescent, qui vit près de Manchester, n'a alors plus de nouvelles de son petit-fils. Les recherches entreprises pour le retrouver sont vaines, malgré divers témoignages faisant état de possibles apparitions de l'adolescent au Maroc ou en Espagne.

La découverte

L'affaire connaît un rebondissement aussi inattendu que déterminant : le mercredi 13 décembre 2023, un jeune chauffeur livreur prend en charge un adolescent qui marche au bord d'une nationale, dans l'Aude. Le conducteur Toulousain discute avec lui, mais ce dernier ne parle qu'en anglais. Ayant compris que la situation n'était pas normale, il conduit celui qui est donc Alex Batty jusqu'à la brigade de gendarmerie de Revel, en Haute-Garonne.

"Il s'agit bien de cet enfant disparu. La famille l'a confirmé et le rapprochement photographique également. Il devrait prochainement rentrer en Angleterre", fait alors savoir un porte-parole du parquet de Toulouse, le jeudi 14 décembre. Les gendarmes disent de l'adolescent qu'il est en bonne santé.

Les révélations

L'adolescent fait un premier récit aux gendarmes. Il leur explique que lui, sa mère et son grand-père auraient rejoint une communauté spirituelle itinérante qui faisait régulièrement des séjours entre l'Ariège et l'Aude, dormant sous des tentes en pleine nature, dans des caravanes ou des gîtes. C'est lors d'un de ces séjours, ce mois de décembre 2023, que le jeune Alex aurait décidé de changer de vie.

Au rayon des révélations également, ce "couac" survenu en novembre, "entre les autorités anglaises et françaises", selon La Dépêche du Midi. Le quotidien a découvert que le jeune homme de 17 ans avait fait l’objet d’un signalement "dans le courant du mois de novembre", après avoir voulu s’inscrire dans une école de Quillan, dans l’Aude. Mais l’adolescent ne disposait pas de pièce d’identité et cela a soulevé la curiosité du chef d’établissement, qui a appelé la gendarmerie. Les forces de l’ordre auraient alors essayé d’entrer en contact avec les autorités anglaises, mais "la collaboration n’aurait pas permis d’établir de lien entre la présence d’Alex Batty à Quillan et son avis de disparition émis sept ans plus tôt en Angleterre".

Le rapatriement

"Il est bien pris en charge par les autorités françaises en ce moment (...) Notre priorité est de le ramener au Royaume-Uni auprès de sa famille à Oldham le plus tôt possible, ce qui devrait avoir lieu dans les prochains jours", déclarait dans le même temps Chris Sykes, chef-adjoint de la police mancunienne.

C'est le samedi 16 décembre, en fin d'après-midi, qu'Alex Batty embarque dans un vol direct Toulouse-Londres. Et se dirige alors vers le chemin des retrouvailles avec Susan, sa grand-mère. Elles seront, sans surprise, remplies d'émotion. Mais ne marqueront pas pour autant la fin de l'enquête.

Mensonges et enquête

Une fois son retour en Angleterre acté, Alex Batty a fait plusieurs révélations au média The Sun. Dont l'une venant contredire ce qu'il avait d'abord déclaré, à savoir la mort de son grand-père. Le jeune homme, qui se présentait sous le nom de Zack Edwards, explique avoir inventé le récit qu’il a d’abord livré aux gendarmes : "J’ai menti pour protéger ma mère et mon grand-père, mais je me rends compte qu’ils vont probablement se faire prendre de toute façon".

Il est revenu sur l'épisode de cette scolarisation avortée dans l'Aude, expliquant avoir "envisagé de partir à l'âge de 14 ou 15 ans", après s'être "disputé avec ma mère. Je me suis dit que j’allais partir parce que je ne pouvais pas vivre avec elle (...) Je déménageais souvent. Je n’avais pas d’ami, pas de vie sociale. Travailler et ne pas étudier : voilà la vie qui m’attendait si je restais avec ma mère.

Ce vendredi 22 décembre 2023, le Royaume-Uni a ouvert, vendredi, une enquête sur la disparition pendant six ans d’Alex Batty.