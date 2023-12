Occitanie : les voleurs pénètrent dans une ferme et dérobent d'un coup 180 canards à quelques jours de Noël

Les faits se sont déroulés dans la nuit du 11 au 12 décembre à Saint-Léger-du-Malzieu en Lozère.



Dans la nuit du 11 au 12 décembre au lieu-dit Chambaron, sur la commune de Saint-Léger-du-Malzieu (Lozère), à deux semaines de Noël, des individus ont pénétré dans une ferme d'élevage dédiée au canard pour voler d'un seul coup la moitié des volailles présentes, soit 180 canards sur 350, tuant au passage cinq jars, réputés pour leur agressivité lorsqu'on entre sur le territoire, révèle Midi Libre.

Pour les éleveurs des "Canards de la Margeride", Mélanie et Adrien, les malfaiteurs "paraissaient bien organisés", et ont été choqués par leurs "actes de cruauté" envers les animaux. A Quelques jours des fêtes de fin d'année, une période importante pour ces éleveurs, ces derniers assurent qu'ils feront de leur mieux pour leurs clients. Le montant de ce préjudice n'a pas été communiqué mais doit logiquement réduire au moins de moitié les bénéfices dont ils auraient pu tirer de leur cheptel.

Une cagnotte pour leur venir en aide

En solidarité, et parce que ce vol met en péril l'emploi de ces deux éleveurs et menace "tout un écosystème économique construit autour de leur élevage et de la commercialisation de leurs produits", des personnes ont ouvert une cagnotte Leetchi pour leur venir en soutien.