Decazeville. Vite lu

Résultats du Guidon en cyclo-cross. Tom Ferreira était à Pau pour disputer un cyclo-cross. Surclassé, il a couru avec les élites dont Dario Guiliano et Roland Augé. Pas du tout impressionné, il a pris un excellent départ. Il termine à une excellente 5e place. Jean-Paul Barroso s’est, lui, engagé à Bizanet (Aude). Parti prudemment avec un premier virage difficile à maîtriser, Jean-Paul a remonté les concurrents pour finir 13e au scratch et 4e en master.

Braderie de Noël au Secours populaire. La grande braderie de Noël du Secours Populaire – ouverte à tous – se poursuit jusqu’à ce soir dans ses locaux quartier Fontvergnes (photo ci-dessus). Vous y trouverez des décorations de Noël, des idées cadeaux pour adultes et enfants, des jouets, des livres pour tous, des couettes, etc. Un grand choix de vêtements d’hiver, de linge de maison, vous est également proposé, dans le cadre de l’opération "poche à 5 €", poche que vous remplissez à votre guise selon vos besoins. Ouvert jeudi 14 décembre, de 9 heures à 11 h 30 et vendredi 15 décembre de 14 heures à 17 heures.

Téléthon à Saint-Santin ce soir. Le Téléthon se poursuit sur notre territoire à Saint-Santin, ce vendredi, avec une randonnée à partir de 18 heures, suivie d’une soupe au fromage.

Braderie à la médiathèque de Decazeville samedi. Dans le cadre des médiathèques en fête, celle de Decazeville propose une braderie de Noël demain, de 10 heures à 16 heures. Venez faire le plein de lectures, chiner et remplir votre bibliothèque grâce à des livres à petits prix. Romans, documentaires, bandes dessinées, albums jeunesse, polars… Il y en aura pour tous les goûts.

Coffrets électriques dégradés sur la zone du centre. Plusieurs coffrets électriques placés le long de l’avenue de la future zone du centre à Decazeville ont fait l’objet de dégradations. L’un d’eux a été mis à terre et l’inclinaison d’autres laissent à penser qu’ils ont manifestement subi des chocs.

Une protection sur une œuvre de street art. L’une des œuvres de street art située sur la zone du centre arbore un capuchon anti-intempéries réalisé par le lycée La Découverte et l’entreprise chaudronnerie du Bassin. Une expérience qui sera étendue.

Dédicace reportée. La dédicace de Paul Tojean pour son dernier ouvrage "Filigranes" prévue ce samedi 16 novembre, à la libraire Mines à feuilles, à Decazeville, est annulée et reportée au samedi 3 février, de 15 heures à 18 heures.