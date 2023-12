Aveyron : voici comment la magie des santons redonne vie à la campagne d'autrefois

Rémi Nayrolles expose son petit monde merveilleux à La Terrisse, commune d’Argences-en-Aubrac, dans le Nord-Aveyron. Avec plus de 2 500 santons, c’est la vie d’antan à la campagne qui reprend vie.

C’est la plus belle exposition de santons de France", affirme un visiteur venu d’Orange, dans le Vaucluse, pour découvrir l’exposition de Rémi Nayrolles à La Terrisse, commune d’Argences-en-Aubrac. Et une déclaration d’un Provençal, terre de santons, vaut bien toutes les vérités du monde. Un monde qui revit en miniature grâce à la passion de Rémi aux confins du Nord-Aveyron. "Je veux recréer la vie à la campagne, au siècle dernier, au rythme des saisons", dit celui qui a débuté avec sa mamie sur une petite table de la maison. Désormais, c’est à la salle des fêtes du village qu’il étale tout ce petit monde pour la deuxième fois.

L’humanité sur 50 m2

Chaque détail compte et Rémi ne compte pas son temps pour réaliser son rêve. Plus de 190 heures lui ont été nécessaires avec sa famille pour mettre en place son exposition qui s’étend sur 50 m2 cette année (35 m2 l’an dernier) où se côtoient plus de 2 500 santons. Les saynètes parlent d’elles-mêmes. Des temps de labeur dans le champ des blés, des lavandières (dont les pieds comme pour les vignes ont demandé un quart d’heure chacun pour la peinture et l’installation) aux moments de joie comme les agapes et la transhumance, le temps d’avant reprend vie sous nos yeux. Cela offre des moments émouvants qui, l’an dernier, avaient donné lieu à des larmes avec le réveil des souvenirs et des sourires aux quelque 2 500 visiteurs. Musique et danse s’étaient même invitées à la salle des fêtes du village pour célébrer l’humanité sous la voûte étoilée. Comme une représentation des danseurs de guinguette visibles cette année. Avec déjà 700 visiteurs à l’ouverture, nul doute que le petit monde merveilleux des santons de Rémi devrait battre tous les records. Parmi les nouveautés, la course à vélo, l’épicerie, l’école, ou encore la fontaine d’Anduze dans le Gard. Car c’est bien la France qui vit sous nos yeux au fil des saisons grâce à des pièces uniques que Rémi glane au rythme des salons. La roulotte d’étameur ne laissera pas les anciens indifférents et les plus jeunes remarqueront vite le petit garçon faisant ses besoins dans la nature et l’âne provençal têtu qui n’avance pas. De l’humour, donc, de la légèreté pour faire fi du temps qui passe, et beaucoup d’amour. A l’image de ce couple sur un balcon tels les amants de Vérone et les tourtereaux partageant un déjeuner sur l’herbe.

"Vous m’avez fait pleurer"

De chaque moment de vie, Rémi saisit l’éternité. "Vous m’avez fait pleurer", lui a confié un visiteur. Nul besoin de parler. Contempler, apprécier, avec pour souhait de "transmettre", conclut Rémi. Ainsi, des écoles et des maisons de retraite viennent visiter son exposition.

Sur le fond, c’est une épiphanie. Et cela tombe bien pour fêter Noël et le Nouvel an. Sur la forme, Rémi, encore une fois, n’a rien laissé au hasard.

Des heures pour positionner santons, mobiliers, édifices et montagnes. Chaque regard peut se poser sur une perspective qui donne de la profondeur. L’imagination débordante de Rémi est sans fin, lui qui envisage le plateau de l’Aubrac, en hiver, promesse qu’il n’a pu tenir cette année, faute de temps pour dénicher les pièces uniques. On ne lui en tient pas en rigueur à la vue de cette exposition tout aussi unique. Et gratuite !

Ouvert le week-end et pendant les vacances scolaires, de 14 heures à 18 heures jusqu’au 14 janvier, sauf le 1er janvier. Entrée gratuite. Buvette et vin chaud sur place.