Covoiturage : trajets, distances, versements... voici les conditions pour bénéficier de la prime de 100 € reconduite en 2024

La prime de 100 €, accordée depuis le 1er janvier 2023 aux automobilistes qui partagent quotidiennement leur voiture pour se rendre au travail, à l'école ou pour les loisirs, sera reconduite en 2024 mais seulement pour les trajets courts, soit ceux de moins de 80 kilomètres, a annoncé le gouvernement mercredi 13 décembre.

Comment bénéficier de la prime de 100 € ?

Les règles sont simples. Pour y avoir droit, il faut avoir le permis de conduire ; s’inscrire sur le site d’une plateforme de covoiturage, bien sûr éligible ; effectuer un premier trajet en covoiturage réalisé en France dont la distance est inférieure ou égale à 80 km en tant que conducteur, puis neuf autres trajets de 80 km ou moins dans les trois mois suivants le premier.

Un versement en plusieurs fois

La somme de 25 € est versée au conducteur dans les trois mois au plus tard après le premier trajet de covoiturage enregistré sur une des plateformes en ligne spécialisées. Un second versement de 75 € tombe dans les trois mois au plus tard après le dixième trajet.

La prime destinée aux trajets longue distance supprimée

Cette année, le dispositif était complété par une seconde prime de 100 €, cumulable avec la précédente et destinée aux voyageurs covoitureurs, ceux qui acceptent de partager leur voiture pour au moins trois trajets longue distance par an. Elle ne sera pas renouvelée et prendra fin le 31 décembre 2023.

Jusqu'à récemment, seulement 3% des trajets longue distance étaient effectués en covoiturage. Cependant, l'utilisation quotidienne du covoiturage reste très limitée dans les transports, représentant uniquement 0,01%, selon la plateforme BlaBlaCar.

Quels sont les opérateurs de covoiturage proposant la prime ?

Selon le ministère de la Transition écologique, la prime de 100 € est actuellement versée par 19 plateformes :

BlaBlaCar Daily

Covoit’ici

Ecov

France Covoit by Ecov

Héléman

Lane

La roue verte

M covoit'

Mobicoop

Mobigo

Mobil’Aude

Ouestgo

onCovoit'

Pass Pass covoiturage

Picholines

Karos

Klaxit

Star’t

Ynstant

Quel est l'objectif du "plan covoiturage"

L'objectif du "plan covoiturage" élaboré pour pousser les automobilistes français à changer leurs habitudes en matière de déplacements pour leur faire économiser de l’argent, de l’essence et du temps, est d'atteindre trois millions de trajets quotidiens à horizon 2027, contre 900 000 actuellement. Ce saut collectif permettrait à la France d'éviter 1% de ses émissions de gaz à effet de serre, selon les calculs du gouvernement.