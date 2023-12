Handball : Kilian Bayonne, l’étoile montante du Roc

Ancien gymnaste, le jeune Kilian Bayonne s’épanouit aujourd’hui avec le Roc Aveyron handball. Une ascension fulgurante entre ses débuts, l’an passé, avec la réserve et son utilisation régulière, cette saison, dans l’équipe fanion de l’entraîneur Yohann Ploquin.

À seulement 19 ans, Kilian Bayonne est déjà l’une des pièces maîtresses de la formation qui truste la première place de Nationale 2 depuis sa victoire en Charente (33-34), le week-end dernier. Pouvant jouer à plusieurs positions sur le parquet, le Perpignanais d’1,88 m offre de nombreuses options à son entraîneur Yohann Ploquin : "Kilian monte en puissance. Il se projette beaucoup vers l’avant. C’est un ailier que je peux largement faire jouer demi-centre ou arrière gauche. Ça me laisse un peu plus de libertés dans mes choix si on est, par exemple, en difficulté sur les tirs de loin. C’est un avantage que n’ont pas beaucoup d’équipes."

"Je ne m’attendais pas à être aussi vite intégré dans l’équipe"

Pourtant, au début de l’exercice en cours, rien ne garantissait que le "couteau suisse ", qui a fait ses classes à Cabestany et Thuir, dans les Pyrénées-Orientales, après avoir embrassé une première carrière de gymnaste étant enfant, serait autant dans les plans du staff du Roc. Et surtout aussi rapidement. Déjà, parce qu’il n’évoluait qu’en réserve la saison passée, avec qui il a obtenu l’accession en Prénationale. Mais aussi, parce qu’il n’a pas fait la présaison avec les bleu marine. "En juillet et août, je travaille pour mettre de l’argent de côté, donc je ne suis arrivé qu’en septembre avec le groupe. J’avais l’intention de jouer avec la Nationale 2, mais je ne m’attendais pas à être aussi vite intégré dans l’équipe", raconte celui qui est arrivé en Aveyon à la rentrée 2022 pour ses études en Staps (sciences et techniques des activités physiques et sportives), option kiné.

Yohann Ploquin ne lui avait toutefois pas caché son intention de lui donner sa chance, avant même qu’il ne débarque officiellement au club : "Le premier contact que j’ai eu avec lui remonte en juin, lorsque j’étais aux Îles Canaries avec mon père. Ça m’a fait plaisir (de voir que le coach l’impliquait dans le projet)."

"Je doublais les séances"

Il faut dire que la saison dernière, Kilian Bayonne avait fait preuve d’une implication prometteuse avec l’équipe première, alors même qu’il évoluait avec la II. "Le début d’année dernière était très compliqué, parce que je ne connaissais personne ici. Je suis venu tout seul. J’allais donc beaucoup voir la N2 s’entraîner, pour voir ce que ça donnait. Ça me permettait de faire autre chose que de rester à l’appartement. Puis, j’ai intégré le groupe. Avec la réserve, on s’entraînait le mercredi et le vendredi, et parfois je doublais les séances avec la N2. J’allais m’entraîner presque tous les jours, alors que ce n’était pas mon objectif au départ." Une motivation qui a débouché sur sa première sélection en N2 par l’ex-manager Raphaël Geslan, le 18 février à Monaco (défaite 34-28). "J’avais été bizuté… J’avais fini bien chauve et pendant bien longtemps", se remémore, hilare, le Catalan. Le premier de ses souvenirs avec la formation fanion ruthéno-castonétoise, qui en appelle d’autres… Sous son nouveau statut !