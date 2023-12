Salles-la-Source. La bonne foulée du trail des Ruthènes

L’assemblée générale de l’association trail des Ruthènes s’est tenue récemment. Renaud Escaffre, le président, ainsi que les membres du bureau Anne Douteau, Maxime Alet et Fabien Vidal, ont dressé un bilan très positif. En effet, l’association, créée il y a 5 ans, compte à ce jour 71 adhérents. C’est aujourd’hui Fabien Vidal, coureur passionné, qui anime le groupe sur les chemins du Ruthénois, dans le respect des valeurs sportives. "Cohésion d’équipe, dépassement de soi et plaisir", sont ainsi les maîtres mots de l’association, que l’on soit amateur de podiums ou simples adepte de sorties natures. Un lundi sur deux, les coureurs prennent le départ du magasin Foulées pour un footing de tous niveaux, accompagnés par Simon Boutonnet. À noter, question compétition, que la plus jeune des adhérentes, Julie Coulange, a dernièrement remporté le challenge Groupama et s’est qualifiée pour les championnats de France de trail.

Par ailleurs, les traileurs préparent activement la 14e édition du trail des Ruthènes qui aura lieu le 11 février, à Souyri. Quatre formats de courses seront proposés : 12 km, 19 km, 31 km et 58 km, à travers les beaux sentiers du GR62. Le nombre de participants est limité et il est donc préférable de s’inscrire le plus rapidement possible. Toutes les informations sont disponibles sur le site internet et pages Facebook et Instagram de l’événement.