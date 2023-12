Occitanie : la fin tragique d'Arthur, le sanglier "espion" des chasseurs tarnais, dans un accident de la route sur la RN88

Ce sanglier était équipé d'un GPS afin de pouvoir étudier le déplacement de ces animaux en secteur urbain. Trop urbain pour lui...



Avec Obélix, Arthur était l'un des derniers gibiers "espions" utilisés par les chasseurs de la fédération départementale du Tarn pour étudier les déplacements de ces animaux en secteur urbain, en partenariat avec le CNRS et l'agglomération du Grand Albigeois. Avant eux, il y eut Charlie, Rillette, Ragnar, Tango, et même une biche baptisée Désirée, énumère La Dépêche du Midi. Ce gibier était équipé d'un collier GPS programmé pour se détacher au bout de plusieurs mois, et tous leurs déplacements étaient suivis à la trace.

Arthur l'opportuniste

Si Obélix, en mission jusqu'à fin mai 2024, était plutôt casanier, Arthur avait lui la bougeotte. Plutôt en territoire agricole jusqu'à début septembre, au calme et au frais, il va traverser la RN88 par le ruisseau de Coules vers Lescure d'Albigeois et vaquer à d'autres occupations du côté du Garric et de Cagnac-les-Mines. Le 23 octobre, revoilà le turbulent Arthur sur les berges du Tarn, à Saint-Juéry, où avec quelques autres congénères, il va copieusement endommager les espaces verts de la Ville et les jardins de quelques habitants. Passant de la campagne à la ville et de la ville à la campagne, Arthur était selon les chasseurs un "opportuniste", localisé "à la fois sur un stade, une voie ferrée, des espaces verts, des friches industrielles, sous des infrastructures routières"...

Fatale RN88

Arthur était entré au service des chasseurs tarnais fin août pour une durée de 420 jours, mais il n'arrivera pas au terme de son contrat : le 28 novembre dernier, le sanglier va perdre la vie dans une double collision sur la RN88 au niveau du ruisseau de Coules. Le collier GPS toujours autour du cou. Une fin de mission cruelle, qui ne dit pas si Arthur aura droit à une seconde vie, sous la forme de daube, terrines ou pâtés...