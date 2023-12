Bozouls. Restitution de l’opération "país"

La commune est fière d’accueillir la restitution de l’opération "país" : un projet culturel d’envergure mené par l’Institut occitan de l’Aveyron, en collaboration avec la communauté de communes Comtal, Lot et Truyère, le Crédit agricole Nord Midi-Pyrénées et la région Occitanie.

Cette initiative a pour but de valoriser la culture occitane, notamment à travers l’enregistrement de 244 locuteurs occitans et la création de clips éducatifs.

L’événement de restitution à Bozouls, programmé pour mardi 19 décembre, à 14 heures, à l’espace Denys-Puech, présentera les résultats de cette opération. Au programme, les enregistrements occitans, les clips "cossi dire ?", la série documentaire "Mon pichon país", et le livre "País – Comtal Lot Truyère". Le court-métrage "Bougnats" sur les Aveyronnais de Paris sera également projeté. Cette restitution est une occasion unique pour les Bozoulais et les habitants des environs de découvrir et de célébrer la richesse de la culture occitane. L’entrée est gratuite, invitant tous les résidents et intéressés à participer à cet événement culturel important.