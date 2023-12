Rignac. Toujours autant de succès pour la brocante

On craignait le froid et aussi la pluie pour cette nouvelle édition de la brocante organisée par l’association ATMS (Team 12 supermotard). Certains ont su profiter des quelques rayons de soleil du matin pour s’installer dehors. Mais la majorité des brocanteurs et autres se sont installés sous la halle couverte de l’espace André-Jarlan. Les chalands et badauds s’en sont donné à cœur joie. Les parkings du haut du foirail et du foirail sont restés constamment bien remplis. La foule a arpenté les divers stands des camelots. Les connaisseurs ont pu échanger entre eux et les non-initiés ont satisfait leur curiosité en venant passer un agréable moment avec ce vide-grenier, cette brocante, cet artisanat d’art : il y en avait pour tous les goûts. Et des stands pour se restaurer et une buvette pour étancher sa soif.