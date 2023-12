Retrouvez les réactions d'après-match des deux entraîneurs et des attaquants ruthénois Killian Corredor et Clément Depres, après le 2-2 concédé dans un Paul-Lignon refroidi, puis bouillant, puis glacé, lors de la 18e journée de Ligue 2, ce samedi soir.

Didier Santini, entraîneur de Rodez

"C’est un peu dur. On n’a encore pas eu beaucoup d’occasions contre nous, mais on a mal joué les coups sur les deux actions qu’ils ont eues. Je savais qu’on allait revenir au score, parce qu’on mettait beaucoup d’intensité, de pressing, de rythme. Dommage qu’on ne revienne pas à la mi-temps avec un partout. Je suis content des joueurs. Après, on a joué contre une belle équipe, on ne peut pas les laisser marquer des buts comme ça."



Omar Daf, entraîneur d’Amiens

"J’ai beaucoup de regrets, parce que je trouve qu’on fait une bonne première mi-temps. On a été très solides. Notre organisation les a mis en difficulté. Malheureusement, il y a eu un trou d’air en début de deuxième mi-temps, qui nous fait très mal. Les garçons ont fait beaucoup d’efforts pour revenir au score. On sait combien c’est difficile de venir jouer ici. Rodez a un jeu assez direct, avec de très bons joueurs de tête, donc on savait que si on montait le bloc haut, ils pourraient nous prendre à revers."

Clément Depres, attaquant de Rodez

"Déçu de ce point du match nul, car on a fait meilleure figure qu'eux. Même quand on perd 0-1, on sait qu'on est meilleur car on fait une fin de première mi-temps qui est très haute en intensité et où on leur pose énormément de problèmes et ça paye en début de deuxième. Le fait de mener 2-1 et de prendre ce but qui sort un peu de nulle part, c'est chiant oui.