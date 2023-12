Football : malgré un doublé de Killian Corredor, Rodez n'a pas battu Amiens

Avec un doublé de son attaquant aveyronnais, le Rodez Aveyron football a bien cru remporter un septième succès en Ligue 2 ce samedi soir devant son public, après pourtant avoir été mené par Amiens et un but de sa star anglaise Andy Carroll. Sauf que Leautey a égalisé pour un nul 2-2 au final. Après 18 matches en championnat, Rodez glisse à la 11e place, avec 24 points.

En première période, Rodez a été confronté au réalisme amiénois. Et au talent de l'international anglais Andy Carroll. Bien qu'affichant 34 ans, le géant attaquant s'est joué de la défense ruthénoise, et plus précisément d'un Raux-Yao nonchalant et d'un Ngouyamsa piégé, juste avant la demi-heure pour placer une tête décroisée imparable.

Pourtant, dans le jeu, les gars de l'ASC n'avaient pas montré grand-chose. Pire, ils ont passé la fin de la mi-temps à subir les assauts ruthénois. Mais là encore, la réussite, cette fois défensive, a été de leur côté.

Sauf qu'à subir, subir et encore subir, les hommes d'Omar Daf ont fini par craquer. Juste après la pause, sur un centre au second poteau de Buades pour un Corredor génial. Contrôlant de la poitrine tout en se défaisant du marquage pour enchaîner de près une frappe terminée dans le petit filet opposé.

Et comme souvent cette saison, l'allant offensif des sang et or a emporté les quelque 2800 spectateurs de Paul-Lignon ayant bravé le froid de cette fin d'automne. Jusqu'à ce que la chaleur des tribunes ne devienne fusion lors du second but de la soirée du chouchou de la rue Vieussens, Killian Corredor. Après un une-deux avec Depres, il a calé le cuir au ras du poteau de Gurtner. Du grand art. Pour son cinquième but de la saison en championnat.

Mais pas pour le septième succès de la saison en championnat. Les Picards jetant un coup de froid. La faute à Leautey, qui a vingt minutes de la fin, a égalisé après que Carroll - encore lui - ne soit parti à la limite du hors-jeu pour servir parfaitement son partenaire. Un sixième nul en L2 pour des Rouergats glissant du 9e au 11e rang, avec 24 points. Le tout à trois jours d'aller défier, pour la der de l'année civile, leur nouveau meilleur ennemi, le FC Annecy (mardi, 20h45).