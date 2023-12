La Fouillade. Le retour en début d’année des ateliers seniors à la Maison de santé

La Maison de santé pluridisciplinaire "Les Serènes" relance son programme d’ateliers ouverts aux seniors pour ce début d’année 2024. Pablo Osorio, psychologue clinicien, lancera les ateliers "Mémoire quelle Mémoire ?".

"J‘ai plus de 65 ans… J’ai l’impression de perdre des choses, de ne pas retenir les infos, de ne pas reconnaître mes proches… Est-ce que j’ai Alzheimer ?" Pas de panique. Avoir des trous de mémoire, des petites lacunes peut être expliqué pour des facteurs externes. Il propose huit séances autour de cette thématique les 11 janvier et 25 janvier, 1er, 8, 22 et 29 février, 7 et 14 mars de 14 heures à 16 heures au presbytère. Claire Saur, sage-femme et Violeta Llin kinésithérapeute plancheront sur "la découverte de mon périnée".

Posture, respiration, histoire d’eau et de périnée, prévention des incontinences, descentes d’organes, seront au menu des quatre séances mardi 9 et 16 janvier (14 h 30-16 heures), samedi 27 janvier (10 heures-12 heures) mardi 6 février (14 h 30-16 h 30) salle de la mairie. L’art-thérapie pour une vie épanouie sera au cœur des ateliers de Sylvie Lombard art thérapeute. Estime de soi, mettre des mots sur les maux, créer des liens avec soi et les autres à travers le collage, le coloriage, l’écriture, la musique. Pour un troisième groupe et cinq séances les 15, 22 et 29 janvier, les 5 et 12 février de 14 h 30 à 16 heures au presbytère.

Il sera aussi question du dépistage de l’audition jeudi 4 janvier au presbytère ainsi qu’"à l’écoute de mon corps" avec Muriel Segonds, sophrologue. Relaxation dynamique qui développe et renforce la conscience de notre corps, l’équilibre, la peau, les tissus épithéliaux, la capacité de concentration, le bien-être. Des séances à venir autour d’un moment de détente colorée seront impulsées par Christine Lacaille artiste peintre. Découvrir les gestes, une démarche ludique pour une recherche du bien-être.

Ces ateliers sont gratuits sur inscriptions au 06 84 91 29 27.