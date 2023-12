Rodez : quand l'annulation du concert fâche The world of Queen et l'hôtel Mercure

Après l'annulation du concert de The world of Queen ce vendredi 15 décembre, la troupe s'est montrée vindicative envers l'hôtel Mercure.

Pour The world of Queen, la pilule ne passe pas. Prévu à l’Amphitéâtre vendredi soir et affichant complet, le concert de ce groupe hommage à Freddie Mercury et sa bande a dû être annulé, alors que le chanteur Fred Caramia a été testé positif au Covid-19, la veille du spectacle.

En cause : le non-remboursement

Ainsi, la réservation de 14 chambres auprès de l’hôtel Mercure de Rodez a elle aussi été annulée. Mais c’est la décision de l’établissement ruthénois qui rend fou de rage les musiciens et leur production. "Nous souhaitons remercier l’hôtel Mercure Rodez cathédrale qui refuse catégoriquement de nous rembourser l’intégralité des chambres (y compris les petits-déjeuners non consommés) ou même de faire le moindre geste, alors qu’aucune chambre ne sera occupée demain (vendredi soir, NDLR) !", écrivent-ils sur leurs réseaux sociaux.

Pour l'heure, l’hôtel Mercure n’a pas souhaité réagir à cet événement. Toutefois, il semblerait que l’annulation effectuée - forcément -, à la dernière minute explique l’absence de remboursement. Comme quoi, Mercure et Mercury ne font pas forcément bon ménage...