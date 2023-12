Une attaque de la Russie contre l'Otan ? "C'est complètement absurde" affirme Vladimir Poutine

Si Vladimir Poutine a déclaré que l'entrée de la Finlande dans l'Otan en avril 2024 obligerait la Russie à "concentrer certaines unités militaires" dans le nord de la Russie, près de sa frontière, le patron du Kremlin a rejeté l'hypothèse américaine selon laquelle la Russie pourrait attaquer un pays de l'Otan si elle remportait la guerre en Ukraine.

Le président russe, Vladimir Poutine, a qualifié de "complètement absurdes" les propos du président américain Joe Biden selon lesquels la Russie pourrait attaquer un pays de l'Otan si elle remportait la guerre en Ukraine.

La crise la plus profonde depuis Cuba en 1962

La guerre en Ukraine a déclenché la crise la plus profonde dans les relations entre Moscou et l'Occident depuis la crise des missiles de Cuba en 1962, et Joe Biden a mis en garde l'année dernière contre une confrontation directe entre l'Otan et la Russie, qui déclencherait selon lui une Troisième Guerre mondiale.

Dans une récente tentative de convaincre les républicains de ne pas bloquer l'aide militaire à l'Urkaine, Joe Biden a averti que si Poutine remportait la victoire sur l'Ukraine, le dirigeant russe ne s'arrêterait pas là et attaquerait un pays de l'Otan.

"La Russie n'a aucun intérêt à se battre avec les pays de l'Otan"

"C'est complètement absurde - et je pense que le président Biden le comprend", déclare Vladimir Poutine dans une interview publiée dimanche 17 décembre par la télévision d'État Rossiya.

"La Russie n'a aucune raison, aucun intérêt - aucun intérêt géopolitique, ni économique, politique ou militaire - à se battre avec les pays de l'Otan", a-t-il ajouté.

L'Alliance atlantique dirigée par les États-Unis a été fondée en 1949 pour assurer la sécurité de l'Occident face à l'Union soviétique. Après l'effondrement de l'Union soviétique en 1991, elle a été élargie pour inclure d'anciens pays du bloc soviétique et du Pacte de Varsovie.

Les pays de l'Alliance se doivent assistance si l'un d'eux est attaqué

Aux termes de l'article 5 du traité de l'Otan, les pays de l'Alliance se doivent assistance si l'un d'eux est attaqué.

Vladimir Poutine a déclaré que l'entrée de la Finlande dans l'Otan en avril 2024 obligerait la Russie à "concentrer certaines unités militaires" dans le nord de la Russie, près de sa frontière.

Ce dimanche 17 décembre, le président Russe hausse le ton. Il reproche à l’Occident d’avoir entraîné la Finlande dans l’Otan. "Avions-nous des différends avec eux ? Tous les différends, y compris ceux territoriaux du milieu du XXe siècle, sont réglés de longue date", a déclaré le président Russe. En attendant, la fermeture des frontières de la Finlande avec la Russie est effective depuis vendredi 15 décembre et ce jusqu’au 14 janvier, selon la ministre finlandaise de l’intérieur Mari Rantanen.

" Attaque hybride" pour déstabiliser la Finlande

Helsinki accuse Moscou de délibérément laisser passer ces migrants, dénonçant une "attaque hybride" visant à déstabiliser la Finlande. Des accusations rejetées par le Kremlin.

L'échec de la contre-offensive ukrainienne cette année a soulevé des questions en Occident et en Ukraine quant au réalisme des objectifs ukrainiens et occidentaux de l'emporter face aux forces russes en Ukraine.