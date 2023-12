Onet-le-Château. Aux Costes-Rouges, le rôle incontournable du Gaeq

Plus de cent personnes étaient présentes et autant de pouvoirs à la "énième" assemblée du Gaeq.

La présence de Didier Pierre, adjoint représentant le maire, a été l’occasion pour l’emblématique présidente Josette Deschamps, de remercier la municipalité pour la subvention, le prêt de locaux et des minibus, mais également de remercier tous les bénévoles qui participent au bon fonctionnement du Gaeq.

Une vraie vie de quartier

Le Gaeq (Groupe, animation, école, quartier) est en bonne santé, avec un nombre d’adhérents stable et continue d’animer la vie du quartier et celle des adhérents à travers de très nombreuses animations et différents ateliers : randonnées, promenades, gym, danses, informatique, peinture, travail manuel, art floral, VTT et VTC, jeux de cartes et généalogie…

Le Gaeq participe également à plusieurs actions comme Mars bleu, le salon des artistes amateurs ou encore le Téléthon.

Mais ce ne serait pas le Gaeq, sans les nombreux repas qui régalent (la paella, le cochon grillé, la tête de veau ou les moules-frites, par exemple) et font l’unanimité. Ils participent à entretenir la convivialité, qui est le maître mot du Gaeq, tout comme les voyages qui permettent de visiter notre belle région et la France, comme ce fut le cas très récemment, avec un magnifique séjour en Corse, qui a été plébiscité… Les finances sont saines, les différents rapports ont été adoptés à l’unanimité et l’assemblée s’est achevée, cela ne s’invente pas, autour d’un apéritif dînatoire.