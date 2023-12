Luc-la-Primaube. Des manifestations couronnées de succès pour le comité d’animation de Luc

Une trentaine de bénévoles et membres du bureau du comité d’animation de Luc ont tenu leur assemblée générale, salle Brienne de l’espace d’animation de Luc, en présence de Véronique Douziech et de Dominique Barbier de Reulle, conseillers municipaux représentant la commune.

À l’ordre du jour, un rapide bilan des actions menées par le comité en 2023 et le programme pour 2024. Le thé dansant annuel a eu lieu le 15 janvier au son de l’accordéon de François Xavier. Le 4 février, la soirée des hivernales a accueilli le groupe Nadau avec une salle comble. Le spectacle gratuit pour les enfants de la commune a eu lieu le 21 avril avec au programme la compagnie "Le rêve en vie" et son spectacle "La pêche aux sons" qui a ravi une centaine d’enfants issus des quatre écoles de la commune. La traditionnelle fête du village a eu lieu le 30 juin, 1er et 2 juillet. Le week-end s’est terminé le soir par un repas poulet basquaise animé par "La sourdoreille". Tout le programme a pu être maintenu malgré le mauvais temps. Autant d’actions menées par un comité composé d’une quarantaine de membres qui, par ailleurs, participent régulièrement aux activités des autres associations de la commune telles que le repas de la chasse, le marché de Noël, la fête des conscrits, les Croulants ou encore le Téléthon.

Le bilan financier positif de cette année a permis d’investir dans l’achat d’équipements nécessaires à l’organisation de ces festivités.