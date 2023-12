Fin de vie : atteinte d'un cancer, Françoise Hardy qui souhaite "partir bientôt et de façon rapide" interpelle le Président sur l'euthanasie

La chanteuse, qui souffre d’un cancer du pharynx, veut relancer le débat sur la fin de vie.

"Nous comptons sur votre empathie et espérons que vous allez permettre aux Français très malades et sans espoir de faire arrêter leurs souffrances quand ils savent qu’il n’y a plus aucun soulagement possible."

Dans une lettre au président de la République publiée dans la Tribune du dimanche, le 17 décembre, la chanteuse Françoise Hardy, atteinte d’un cancer du larynx, revient sur la question de la fin de vie, qui devait faire l’objet d’une annonce présidentielle avant la fin 2023.

La chanteuse a déclaré, jeudi 14 décembre dans un entretien à Paris Match, vivre" un cauchemar" en raison de la détérioration de son état de santé et exprimé son souhait d’avoir recours à l’euthanasie.

François Hardy qui va fêter ses 80 ans au mois de janvier, a indiqué qu'elle souhaitait "partir bientôt et de façon rapide, sans de trop grosses épreuves, comme l'impossibilité de respirer"

Projet de loi examiné "en 2024'"

Un projet de loi sera examiné "en première lecture dans l’année 2024", a promis la ministre déléguée aux Professions de santé, Agnès Firmin Le Bodo, dans la même Tribune du dimanche. Et "nous ne pouvons pas faire l’économie du débat sur un tel sujet", avertit-elle.

Elle précise ainsi qu’il "faudra une navette entre l’Assemblée et le Sénat, qui nécessite au moins dix-huit mois de discussions".