Football : Annecy-Rodez, les clés du match

Les Ruthénois se déplacent en Haute-Savoie, mardi 19 décembre à 20h45, pour le compte de la 19e journée de championnat.

Une fin de phase aller dans un contexte hostile. Pour son dernier match avant la trêve, le Rodez Aveyron football se rend sur la pelouse d'Annecy, mardi 19 décembre à 20h45.

Les retrouvailles promettent d'être chaudes entre deux clubs qui se sont interpellés par communiqués interposés en fin de saison dernière, à la suite des événements de la dernière journée à Bordeaux, puisqu'une victoire sur tapis vert des sang et or menaçait les Haut-Savoyards d'une relégation.

Finalement repêchés après la relégation administrative de Sochaux, les Annéciens ont pu rester en Ligue 2. Mais pas sûr que cela suffise à détendre l'atmosphère.

Des formes précaires

Au moment de retrouver son rival, le Raf occupe la 11e place du championnat. Les hommes de Didier Santini restent sur une mauvaise phase, eux qui n'ont remporté qu'un seul des huit derniers matches de Ligue 2.

Giovanni Haag, de retour de suspension, pourra renforcer l'équipe, au contraire d'Eric Vandenabeele et Taïryk Arconte, encore blessés.

À Annecy, la situation est plus précaire, puisque les hommes de Laurent Guyot (16es) évitent la zone rouge seulement grâce à une meilleure différence de but que Bordeaux. Et la forme n'est guère reluisante, avec un seul succès lors des six dernières sorties et deux revers de rang avant d'accueillir le Raf.

Vincent Pajot, malade, est incertain, tandis que Kevin Mouanga, Ahmed Kashi et Alexy Bosetti manquent à l'appel sur blessure.

Les groupes