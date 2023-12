Le bien Unesco Causses et Cévennes menacé par l'implantation d'éoliennes ?

Des mâts éoliens pourraient voir le jour dans la zone tampon du bien Unesco Causses et Cévennes.

Voici un an quasiment jour pour jour (édition du 16 décembre 2022, NDLR), plusieurs associations dénonçaient la construction de nouveaux parcs éoliens en Aveyron. Motion alors à l’appui déposée par le collectif Toutes nos énergies/Occitanie environnement à chaque préfet en Occitanie. Un an après, le collectif CO-27-XII Environnement qui réunit plusieurs associations aveyronnaises a adressé un courrier au préfet de Région pour alerter sur le risque d’implantation d’éoliennes dans la zone tampon du bien Unesco Causses et Cévennes. Ce risque fait suite à une étude dite d’aire d’influence paysagère (AIP) envisagée autour du bien Unesco qui ferait de ces AIP, de véritables projets éoliens.

"Risque de déclassement"

"Le risque d’un déclassement n’est pas interdit", s’alarme Bruno Ladsou, secrétaire du collectif et administrateur au Cérémé (Cercle d’étude des réalités écologiques et mix énergétique) qui regroupe des citoyens indépendants de tout intérêt économique, financier ou politique. D’autant que dans la balance, le ministère de la Culture ne pèse guère le poids face au ministère de l’Economie.

En contradiction avec l’Unesco

Cette proposition émane du plan de gestion 2022-2030 du bien Unesco Causses et Cévennes pour poursuivre le développement des énergies renouvelables à horizon 2030 en France. Or, comme le rappelle Bruno Ladsou, "l’Aveyron est déjà à énergie positive, il ne s’agit pas de faire n’importe quoi. Cette hypothétique implantation à proximité du bien Unesco serait en contradiction avec les engagements de la France auprès de l’Unesco justement pour garantir la valeur d’exception du site." En ce sens, un courrier a aussi été adressé à la Direction régionale des affaires culturelles (Drac) d’Occitanie et de faire le distinguo entre accélération et construction, entre "attractivité et aménagement."

Une réunion de concertation pour apaiser les esprits ?

Pour cette raison, le collectif propose "de ne plus installer de parcs éoliens en Aveyron et de ne pas renouveler en fin de vie les parcs éoliens les plus mortifères pour la biodiversité." Incluant l’ensemble des énergies renouvelables (solaire, éolien, hydraulique, géothermie, biomasse dont bois énergie, hydrogène), "il convient de raisonner énergies bas-carbone et non pas seulement énergies renouvelables." Chiffres à l’appui, cette production bas carbone attendue de 7 600 GWh doit être mise en rapport « avec la proposition d’un objectif réaliste de consommation total de 4 842 GWh en 2030."

Dans cet aménagement du territoire et non une course frénétique, lobbying compris, le collectif rappelle "le degré de solidarité de l’Aveyron avec le reste de l’Occitanie" et pointe du doigt un élément qui s’avère loin d’être anodin, concernant la station de pompage de Montézic dont la production hydraulique, équivalente à une centrale nucléaire (900 MW), n’est jamais prise en compte dans les données de l’Etat à travers le gestionnaire du réseau de transport.

En attendant, c’est bien le danger d’un vent mauvais sur les Causses et Cévennes qui plane avec cette étude d’impact pour la population qui y réside. D’autant que dans le même temps, le parc naturel régional des Grands Causses doit renouveler sa charte. Le collectif espère une réponse pour obtenir une réunion de concertation comme un cadeau sous le sapin.

Le parc des Grands Causses en carence Le syndicat mixte du parc naturel régional (PNR) des Grands Causses a voté le 23 juin dernier son projet de charte 2022-2037. Or, ce même PNR est en carence de classement en tant que parc naturel régional depuis le 5 mai dernier. Le préfet de Région a reconnu cet état de fait par un courrier le 27 juillet. Pour autant, "il omet de mentionner qu’en vertu du L 5721-7 du code général des collectivités territoriales et en vertu de l’article 5 de ses propres statuts, le syndicat mixte du PNR aurait dû être dissous de plein droit le 6 mai au matin", révèle le collectif. Une absence qui a pour conséquence aujourd’hui de faire évoluer le projet de charte dont le volet énergie, en particulier les zonages éoliens et leur impact sur les paysages et le patrimoine.