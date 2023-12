Espalion. Les animations de fin d’année bel et bien lancées

Avec le concours du milieu associatif et de la mairie, l’association des commerçants propose une série d’animations.

La semaine précédant Noël est un temps fort pour le commerce. Samedi, le marché de Noël, installé sur la contre-allée du boulevard, a proposé quelques spécialités gastronomiques pour agrémenter les menus de fin d’année et aussi de quoi garnir la hotte du père Noël.

Les enfants ont eu la possibilité de prendre du plaisir à se faire photographier avec le père Noël (offert par Photo Christophe) ou à se défouler sur les structures gonflables installées par "Passion modélisme" au centre Francis-Poulenc. Les mélomanes ont afflué à la salle de la gare pour écouter le concert des classes "Flûte et piano" de l’école de musique avant de se déplacer dans le hall de la mairie pour écouter les violons. Place du marché, la traditionnelle Flashmob du club "Rythme et danse" a fait preuve de son dynamisme et de sa bonne humeur pour le plaisir d’un public conquis.

Défilé aux flambeaux et spectacle de magie ont complété la journée.