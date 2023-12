Organisée par la Ligue auvergnate et du Massif Central, l’édition 2023 de la Nuit Arverne a réuni, il y a peu, à Nogent-sur-Marne, plusieurs centaines de personnes. Un rendez-vous très couru par de nombreux jeunes très attachés à leurs racines.

Qui a dit que le folklore auvergnat était ringard ? Que la culture ancestrale disparaissait ? La ferveur des plus de 600 personnes, dont beaucoup de jeunes, réunies lors de la traditionnelle Nuit Arverne, prouve, à ceux qui en doutaient, que "la tradition, ça a du bon", comme on dit.

"Beaucoup de jeunes montent du pays"

Car ce rendez-vous, dont la dernière édition s’est déroulée récemment au Pavillon Baltard, à Nogent-sur-Marne, est assurément très attendu. "Beaucoup de jeunes gens montent du pays", précise l’Aveyronnaise Isabelle Cazals, présidente de la Ligue auvergnate et du Massif Central, organisatrice de cet événement qui rassemble, le temps d’une soirée, les amateurs de gastronomie, de culture, de folklore et de traditions, venus du Cantal, de la Lozère, du Puy de Dôme, de la Haute-Loire, de la Corrèze, du Lot et bien sûr de l’Aveyron. Un folklore jeune et bien vivant dans la capitale.

"Quand on est expatrié, on reste très attaché à sa région d'origine"

"Mes trois enfants dansent et jouent de la cabrette", confirme Mme Cazals. "Quand on est expatrié, on reste très attaché à sa région d’origine. Je suis 100 % Aveyronnaise, mais à Paris, les frontières entre les départements d’Auvergne existent moins. On partage tous une même culture. Et on transmet cette richesse à nos enfants".

L’Aveyronnaise Loïs Aurières élue première demoiselle d’honneur

Et c’est bien cette culture qui était au centre de la Nuit Arverne, débutée par un marché traditionnel suivi d’un repas de produits locaux, rythmé par la musique traditionnelle qui a fait danser les groupes folkloriques, très vite rejoints sur la piste par les convives, où on a pu noter la présence de nombreux jeunes adultes, en robes de soirée et costumes. Une nuit animée par Carole Delbouis et l’artiste Nell

Mais le moment que tout le monde attendait était la désignation de la nouvelle pastourelle de la Ligue auvergnate et du Massif Central, succédant à la lauréate 2023, l’Aveyronnaise Chloé Vernhes.

Ella Piganiol, représentant le Cantal, est la nouvelle pastourelle de la Ligue auvergnate et du Massif Central 2024, à laquelle l'Aveyronnaise, Chloé Vernhes, lauréate en 2023, a transmis sa houlette. L'Aveyronnais - Sylvie Bonnet

Cinq candidates étaient en lice : Loïs Aurières (Aveyron), Loudmilla de Jarmy (Puy de Dôme), Perrette Falsquelle (Lozère), Auriane Guitton Auberty (Corrèze) et Ella Piganiol (Cantal). Et c’est cette dernière qui a été désignée, au terme du vote du jury et du public. Mais l’Aveyronnaise n’a pas démérité puisqu’elle termine deuxième et décroche ainsi le titre de première demoiselle d’honneur.

Pas de titre pour l’Aveyronnaise Loïs Aurières qui a cependant été élue première demoiselle d’honneur. L'Aveyronnais - Sylvie Bonnet

Au terme de cette nuit qui s’est terminée fort tard, chacun s’est donné rendez-vous le 7 décembre 2024 pour la prochaine Nuit Arverne qui verra la centième élection de la pastourelle de la Ligue auvergnate et du Massif Central.

Avec, soyons-en sûrs, autant de jeunes sur et autour de piste pour partager l’amour du pays et de ses traditions, du folklore, avec les plus anciens.