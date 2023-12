Aveyron : du savoir-faire fromager et des projets au Massegros

Les Fromageries du Massegros fabriquent 20 000 tonnes de fromage au lait de brebis par an grâce à la production de 900 éleveurs de la zone roquefort.

Il y a 40 ans, était inaugurée la fromagerie du Massegros. Une petite révolution, à l’époque, dans le paysage agricole. En pleine zone d’élevage de brebis pour le roquefort, l’usine devait absorber le surplus de lait offrant ainsi une voie de valorisation aux agriculteurs. Le projet était alors porté par le groupe Caves de Roquefort. Et les élus lozériens se sont mobilisés pour que la structure s’installe en Lozère plutôt qu’en Aveyron.

Jean-Paul Pourquier était tout jeune maire du Massegros lors de l’inauguration de l’usine. Il se rappelle : "Il y avait énormément de monde, j’étais très impressionné. Je ne crois pas qu’il y ait eu d’autres installations d’industrie de cette envergure en Lozère depuis." S’il concède que "cette ouverture s’est faite, à l’époque, au détriment de petites laiteries locales", elle a permis de pérenniser les débouchés pour le lait de brebis. Neuf cents éleveurs de la zone roquefort vendent du lait aux Fromageries du Massegros, désormais sous le giron du groupe Lactalis AOP et Terroirs.

Agrandissement de l’usine

À l’origine, l’usine fabriquait du roquefort, du fromage à pâte pressée et un fromage de brebis pour salade. "Lorsque la fabrication du roquefort sur ce site s’est arrêtée, il y a eu des inquiétudes pour l’avenir de l’usine, il y a même eu des manifestations", raconte Jean-Paul Pourquier. Des inquiétudes, il y en a eu également quand la feta est devenue une AOP, et que l’utilisation de ce nom a été interdite pour le fromage fabriqué au Massegros. Mais avant que la procédure n’aboutisse, la marque Salakis avait eu le temps d’être suffisamment connue pour être identifiable en tant que telle.

Aujourd’hui, les Fromageries du Massegros fabriquent 20 000 tonnes de fromage par an, 18 000 pour Salakis et sa déclinaison pour l’export, et 2 000 pour Lou Pérac. Au fil des années, le site de production s’est agrandi, s’est mécanisé. Il emploie plus de 70 personnes à l’année, et l’effectif atteint les 400 en forte période de production.

Le nouveau directeur Sébastien Chanson, qui connaît bien l’usine du Massegros puisqu’il y a commencé sa carrière, mène, avec le soutien du groupe, de nouveaux projets. Hugues Meaudre, directeur général de Lactalis AOP et Terroirs, souligne que ce site est stratégique au sein du groupe, et appuie sa qualité d’"acteur économique important pour le dynamisme de la Lozère, sur un territoire rural". Il promet : "Nous avons 40 ans d’histoire, mais surtout une dizaine d’années pour construire l’avenir. Nous allons continuer à développer la fromagerie." Si la consommation de fromage sur plateau marque le coup, les produits Salakis, eux, sont en croissance. Pour ne pas rater de parts de marché, l’usine va s’agrandir pour développer la production, le conditionnement et le stockage.

Et pour allier au mieux le développement industriel et les enjeux environnementaux, en plus de la certification ISO 14001, garante d’un management environnemental, obtenue en 2023, un parc photovoltaïque va être installé sur le parking. L’objectif est de produire ainsi 10 % de l’énergie consommée. L’usine a déjà sa propre station d’épuration.