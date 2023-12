Aveyron : les chiens de Mélissa sont parmi les rares en France à détecter les hypoglycémies et les hyperglycémies

À Ambeyrac, Mélissa est l’une des rares éducatrices canin spécialisée dans la surveillance du taux de glycémie en France. Un savoir-faire qui rayonne sur tout le territoire au sein de l’association Acadia.

Dans les rues pavées de Villeneuve, un chien avec une cape un peu particulière se balade. Solo, 2 ans, étrenne son bordier "assistance diabète" accompagné de Mélissa, l’une des rares dresseuses spécialisées dans la détection des variations de la glycémie.

Installée depuis six mois en Aveyron, elle a créé sa société "Instinct de chien", spécialisée dans l’éducation et le comportementalisme canin, après avoir rejoint en 2018 l’association Acadia, précurseure dans la formation des chiens pour la détection des hypoglycémies et hyperglycémies chez les enfants ou jeunes adultes.

"On travaille avec des diabétiques de type 1, insulinodépendant dépendant avec des risques de crise", explique la spécialiste. "Le chien, avec son odorat, détecte les variations 30 minutes avant les capteurs, ce qui permet aux personnes d’anticiper, surtout pour celles qui ont une variation de glycémie très rapide". Une aide très précieuse au quotidien. "L’avantage le plus important est que le chien repère les variations la nuit, où les hypoglycémies peuvent être dangereuses", témoigne Pascal, papa de Yohan qui est accompagné depuis 2 mois de Tigrou, un golden retriever formé par Mélissa.

"Ils sont prêts à tout pour une croquette"

Pour apprendre à repérer ces anomalies, le lycéen de 16 ans, avait envoyé en amont des échantillons de sa sueur et de son haleine lors de ses variations de glycémies. "L’objectif est d’apprendre à transformer l’odeur en signal olfactif pour le chien qui se traduit par une friandise", décrypte la dresseuse.

En effet, dès que le chien reconnaît l’odeur d’une personne en hypo ou hyperglycémie, il "poke". Avec des coups de museau, il prévient la personne qui le récompense. Un mécanisme qui oblige aussi Yohan "à avoir une rigueur vis-à-vis de son diabète en réagissant vite en cas de problème pour conserver les qualités d’alerte de son chien", décrypte son père.

La gourmandise est alors un critère déterminant pour choisir les chiens. "C’est leur source de motivation pour travailler. Ils sont prêts à tout pour une croquette". L’association les sélectionne dans des refuges ou à l’école des chiens guide d’aveugle de Paris, parmi ceux un peu trop dissipés pour faire guide. Le cas de Solo, très (trop) sociable et agité au moment de rencontrer des congénères. "Ça peut être difficile à gérer pour une personne malvoyante mais pour une personne diabétique, il n’y a pas de problème", résume Mélissa. "Il faut aussi qu’il ait un faciès attrayant et passe partout pour que le propriétaire ne se fasse pas embêter".

Poursuivre ses études en toute autonomie

En tant que chien d’assistance, le partenaire à quatre pattes a en effet accès à tous les lieux publics, même l’école. Un avantage précieux pour Yohan, qui pourra poursuivre ses études en toute autonomie, même loin de la vigilance quotidienne de ses parents dans les Landes. "L’objectif est qu’il puisse partir de la maison et faire ses études à l’université avec le chien", se réjouit le papa. Dans d’autres cas, l’animal peut aussi compenser le mal-être lié à la maladie.

Solo connaîtra dans quelques semaines son ou sa partenaire avec qui il formera le sixième duo suivi par Mélissa, après Moon et Janelle, Chaka et Maelis, Rumba et Enzo, Rio et Mathis et Relax et Agathe. "On s’attache à eux mais on est aussi des professionnels. On est heureux de voir un chien remis à une famille, quand on a réussi à créer un bon duo avec un jeune". Le chien reste néanmoins propriété de l’association. Une fois à la retraite, vers l’âge de 10 ans, il peut être définitivement adopté par la famille.

Dans le cadre de sa formation, il doit passer deux semaines dans une famille d’accueil pour tester son adaptabilité. Des familles dites « relais » que l’association recherche sur le territoire aveyronnais. Contact contact@acadia-asso.org