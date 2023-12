Aveyron : son véhicule fait des tonneaux et percute un arbre, un homme de 24 ans héliporté en urgence à Montpellier

Un grave accident de la route impliquant un véhicule seul s'est produit sur la RD840, dans la soirée du lundi 18 décembre 2023. Le conducteur a été héliporté en urgence à Montpellier.

Les pompiers de l'Aveyron sont intervenus sur la RD840, dans la soirée du lundi 18 décembre 2023. Un homme de 24 ans, qui venait d'avoir un grave accident, a été héliporté à Montpellier, en urgence absolue.

Tonneaux, choc contre un arbre...

Comme nous l'indique le Service départemental d'incendie et de secours aveyronnais, c'est entre Saint-Christophe et le plateau d'Hymes que l'accident s'est produit. Le véhicule, seul impliqué, a quitté la route à très grande vitesse et fait de nombreux tonneaux, avant de percuter un arbre.

Héliporté en urgence

Appelés à 22 heures 25, les 13 pompiers, venus du bassin de Decazeville et de Marcillac, ont secouru le conducteur, un homme âgé de 24 ans. Incarcérée et inconsciente à l'arrivée des secours, la victime a été extraite du véhicule et transportée en urgence par l'hélicoptère héraultais du SMUR 34, vers l'hôpital Lapeyronie de Montpellier.