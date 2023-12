Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Christine Combet, nouvelle directrice à l’office de tourisme des Causses à l’Aubrac

Christine Combet, la nouvelle directrice de l’office de tourisme des Causses à l’Aubrac, succède à Lautaro Labrin, directeur depuis avril 2021, qui est parti diriger un office de tourisme dans ses Alpes natales. Christine Combret est Héraultaise d’origine, a travaillé depuis de nombreuses années dans le secteur du tourisme.

Elle a occupé différentes fonctions (chargée de promotion touristique, guide-conférencière), en particulier sur Pézenas et Montpellier, au sein d’offices de tourisme ainsi qu’à l’étranger pour des agences de voyages et des tour-opérateurs et, également, auprès du maire de Montpellier.

Passionnée d’histoire, d’architecture, mais aussi de pleine nature, c’est tout naturellement qu’elle a choisi cette terre aveyronnaise de cultures, de pâtures et de nature, et qu’elle part à la rencontre des acteurs du tourisme avec "beaucoup d’enthousiasme".

Son expérience et ses atouts (en particulier la pratique de plusieurs langues étrangères), tout autant que ses qualités humaines, seront entièrement dédiés au territoire des Causses à l’Aubrac et à la mise en œuvre de la stratégie touristique souhaitée par les élus.