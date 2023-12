VIDEO. Football : "Je suis content parce que ce n'est pas notre meilleur match", les réactions après la victoire de Rodez à Annecy

Après le très important succès ruthénois à Annecy, dans un contexte hostile, les coaches des deux formations étaient en conférence de presse, tandis que deux sang et or, dont Lucas Buades, se sont arrêtés en zone mixte.

Didier Santini, entraîneur de Rodez

Je suis content parce que ce n'est pas notre meilleur match, mais on est allé le chercher avec les tripes. Je suis content pour eux (ses joueurs). Dans ce match difficile, on a su combattre sans produire un grand football. Cette saison, on a perdu beaucoup de points à l'extérieur en dominant et en ayant un jeu beaucoup plus propre que ce soir, mais parfois le football, c'est comme ça. Il faut savoir gagner dans la difficulté.

(Sur le contexte hostile) Je ne m'attendais à rien, à part des gens qui encouragent leur équipe et qui nous sifflent.

(L'absence de Joris Chougrani sur le banc) Il était out, HS. Prendre quelque chose à 50% sur le banc... Il y a d'autres joueurs comme Stone (Mambo) qui jouent peu, qui s'entraînent bien et qui sont à 100 %. On en a discuté ensemble, il était d'accord.

Laurent Guyot, entraîneur d'Annecy

J'ai parfois vécu des moments difficiles en tant que joueur et entraîneur, mais là, sincèrement, ce soir, c'est le pire. Je ne vais pas m'étendre sur les raisons, tout le monde les connaît. Je ne parle pas de classement... On avait à cœur de faire quelque chose sur ce match-là. Le perdre est une très mauvaise opération.

Ce soir, le match avait une symbolique. Et à travers cette symbolique, perdre ce soir est encore plus difficile à avaler.

