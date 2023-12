Rodez : au 1er janvier, les 15 premiers m³ d'eau consommés seront gratuits

Selon Rodez agglo, avec cette mesure, le coût de l'eau sera inférieur ou égal à celui de l'année 2023 pour 95 % des consommateurs.

Rodez surfe sur la vague de la gratuité partielle de l'eau. À la manière de Montpellier, qui a mis en place cette mesure au 1er janvier 2023, désormais, les 15 premiers m3 d'eau seront gratuits dans la préfecture aveyronnaise. Une initiative votée lors du conseil communautaire de Rodez agglo - en charge de cette compétence -, réuni ce mardi 19 décembre, qui concernera plus de 10 000 foyers.

Et ceci sera effectif le plus vite possible, dès le premier janvier. Mais au-delà des seuls 15 premiers m3 consommés, c'est toute la grille tarifaire qui évolue. "Elle devient plus solidaire, mais également écologique", fait valoir Christian Teyssèdre, président de l'agglomération.

Entre 15 et 120 m3, le tarif est revu à la baisse, passant de 0,945 € le m3, peu importe le volume de consommation, à 0,89 €. C'est à partir du chiffre de 120 que la courbe s'inverse. Jusqu'à 300 m3, le tarif sera désormais d'1,05 € et de 1,09 € pour chaque m3 consommé au-delà des 300.

Des prix qui se veulent ainsi incitatifs, avec une volonté de la part de la collectivité d'encourager les Ruthénois à consommer le moins d'eau possible. Si cette mesure concerne à la fois les particuliers et les entreprises, elle permettra, selon Rodez agglo, de diminuer ou de maintenir la facture d'eau de 95 % des consommateurs.

En moyenne : 19,17 € d'économies par an

D'après les études menées par les services de la société Eau de Rodez - gérée par l'agglo -, le profil moyen d'un foyer est une famille de trois personnes, consommant chaque année 90 m3. Et pour ce profil type, une économie de 19,17 € sera réalisée lors de l'année 2024.

Du côté de la collectivité, cette mesure ne sera pas plus coûteuse que l'ancienne grille tarifaire. La hausse du prix au mètre cube pour les grands consommateurs permettant de compenser la gratuité des 15 m3. "Mais ce coût reste le plus faible des villes moyennes de la Région Occitanie", assure Christian Teyssèdre. Si l'on ajoute l'abonnement et les diverses redevances auprès des organismes publics, son coût était de 1,767 € le m3 en 2022.

D'ailleurs le prix des abonnements évoluera lui aussi. Il restera le même pour les compteurs de 15 mm de diamètre, soit la norme des habitations, mais il augmentera pour toutes les autres tailles. Par exemple, pour 40 mm de diamètre, le tarif passera de 150,90 € à 462 €.

"C'est important de pouvoir mettre en place une telle mesure alors que de plus en plus de personnes souffrent d'une baisse de leur pouvoir d'achat, se réjouit celui qui est également maire de Rodez. C'est la preuve d'un service public en bonne santé, qui fonctionne depuis plus d'un siècle !" En espérant que ça dure.

Si cette mesure deviendra effective au 1er janvier, ces changements de nouvelle tarification ne vous seront notifiés qu'en mai.