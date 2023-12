Tablettes pour lave-vaisselle : éloignez les enfants

A priori anodines, les tablettes pour lave-vaisselle ne sont pas sans danger pour les enfants. Entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2023, près de 800 cas d’exposition ont été signalés aux centres antipoison français. Principalement chez les moins de 3 ans.

Les tablettes pour lave-vaisselle sont des produits très irritants. En cas d’ingestion, elles entraînent une forte irritation des muqueuses de la bouche et peuvent induire un gonflement de l’arrière-gorge et des difficultés respiratoires. Et si elles entrent en contact prolongé avec la peau ou les yeux, ces capsules peuvent provoquer de graves brûlures.

Entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2023, les centres antipoison ont recensé 787 prises en charge après une exposition à ce type de produits. Les personnes (à 63 % des moins de 3 ans) ont été exposées principalement par voie orale, mais aussi par voie buccale (c’est-à-dire sans ingestion) ou oculaire.

Ces capsules – comme celles de lessive d’ailleurs – sont de petite taille, agréables au toucher et souvent colorées et parfumées. Voilà qui les rend attrayantes pour les jeunes enfants qui peuvent les porter à la bouche ou jouer avec. Problème, ces produits peuvent facilement éclater au contact de la salive, voire dans la main.

Comment réagir ?

Le premier conseil pour protéger les enfants est de stocker tout produit ménager hors de leur portée. Si votre enfant est malgré tout exposé à ces dosettes, ayez le bon réflexe :