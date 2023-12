Températures douces et pluies : les prévisions météo dans votre département le week-end de Noël

Un Noël légèrement plus chaud que la normale se profile cette année, voici les prévisions.

On pourrait connaître une période de Noël plus chaude que la normale cette année, même si la pluie risque de s'inviter. Météo France prévoit l'arrivée d'un front chaud dès jeudi 21 décembre 2023 avec des températures "de 4 à 6 degrés supérieures aux normales de saison" sur une majeure partie du pays.

À partir de samedi, des précipitations vont concerner le nord et l'est du pays, mais toujours dans une douceur inhabituelle pour cette période de l'année. Le réveillon de Noël, dimanche 24, pourrait être encore plus humide en raison "d'un front plus actif" qui pourrait "apporter des pluies temporairement soutenues, glissant du nord vers les régions méridionales, avant une possible accalmie pour la journée de Noël".

La météo de samedi et dimanche, en cartes

Dans ces prévisions, qui ne sont pas encore fiables à 100 %, la pluie et la grisaille seront au menu d'une grande moitié nord de la France, samedi 23, quand le pourtour méditerranéen ainsi que le sud-ouest devraient profiter du soleil avec des températures très douces.

Pluie au nord, températures douces au sud ce samedi. Météo France

Un scénario identique se profile pour dimanche. On pourrait atteindre les 15°C dans le sud durant l'après-midi, et entre 7 et 14°C dans la moitié nord. Le Père Noël sera au chaud lors de sa tournée nocturne à Perpignan (Pyrénées-Orientales) où l'on attend 17°C et Montpellier (Hérault) où il fera jusqu'à 16°C.

Les températures seront en légères hausses dimanche. Météo France

Le Père Noël n'aura pas froid en passant près de la Méditerranée. Météo France

Les prévisions en Aveyron

Selon les prévisions de la chaîne Météo Sud-Aveyron, un week-end de Noël nuageux attend le département. Des gelées sont à prévoir les samedis et dimanche matin, quand les températures grimperont entre 4 et 11°C ces après-midi.

Pour la dernière semaine de l'année, le temps va alterner entre passages nuageux et périodes ensoleillées avant de la pluie et de la neige sur les reliefs dès le 29 décembre. "Les températures devraient rester proches des normales saisonnières, voir légèrement supérieures. Les gelées seront rares", anticipe Météo Sud-Aveyron.