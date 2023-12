Football : le baromètre des Aveyronnais du Régional 1 au Départemental 1

Tour d’horizon des 28 équipes aveyronnaises évoluant en Régional 1, 2 et 3 ainsi qu’en Départemental 1 à l’heure de la trêve de Noël.

Régional 1

Dur atterrissage pour Rodez II

Retour en R1 difficile pour les réservistes du Raf ; cependant l’exploit d’une remontée immédiate en N3 reste possible. Avec trois victoires pour autant de défaites et deux nuls, c’est poussif pour le moment. Mais dans un championnat très serré dans lequel les neuf premiers se tiennent en quatre points, Rech et sa bande (7es) peuvent encore prétendre à la première place et aux barrages d’accession.

Régional 2

Comtal vers une montée éclair ?

Tout roule sur le Causse. Leaders à égalité avec Albi-Marssac (qui a disputé une rencontre en plus), le début de saison est plus que réussi pour le président Guitard et les siens. On se dirige vers un duel à trois pour obtenir la première place puisque Garonne-Gascogne est à seulement deux petits points du duo de tête… avec deux rencontres en retard. "Nous voulons être régulièrement dans le top 5 pour qu’un jour ça tombe", avait annoncé le coach Laneau avant la saison. Et si 2024 était la bonne ?

Valse des coaches à Capdenac

L’entente aveyronno-lotoise Capdenac-Figeac passe par toutes les émotions depuis deux saisons. Et par tous les coaches. Maury exit après une accession en R2 ponctuée par un bon maintien et une demi-finale de coupe Occitanie à la fin de saison dernière. Beffrieu exit aussi après un bon parcours en Coupe de France bien avant la trêve. Le nouveau technicien Teillard résistera-t-il à son tour ?

Opération maintien pour le promu druellois

Après une première saison réussie pour Laurent Poujol chez les orange et une remontée immédiate en R2, celle-ci est plus difficile. Englués en fond de classement (10es), les banlieusards ruthénois ont sorti "the" match face à Garonne-Gascogne (3e) pour se sortir de la zone rouge avant la trêve. Si à la différence d’il y a deux saisons, Poujol et ses hommes veulent se maintenir dans l’antichambre de l’élite régionale, il faudra ne rien lâcher à domicile.

Sources Aveyron va devoir fermer les vannes

Saison difficile pour les Sévéragais et leur coach Merdy (11es). Même si dernièrement, cela va mieux. Il leur faudra tout pour se maintenir, l’expérience de quelques anciens pourrait être primordiale dans l’opération maintien.

Rodez III, fatale inexpérience

Le coach Calvel ne s’attendait certainement pas à un tel bilan comptable quasiment à la mi-saison : avec quatre petits points, ses jeunes du Raf sont décrochés à quatre points du premier non relégable et voisin druellois. Une formation qui paie son inexpérience au niveau seniors.

Régional 3

Millau, le sud et le ventre mou

Les Millavois ne pensaient sûrement pas autant souffrir en rejoignant l’une des poules du sud. Après un début de saison en dents de scie, les protégés de Perez semblent avoir trouvé leur vitesse de croisière. Cinq points d’écart entre le 2e et le 10e et le Som est au milieu. Il faudra toute la grinta de l’entraîneur local pour obtenir un maintien rapide.

À Saint-Affrique, Birot s’en va, mode commando pour Camara

Avec seulement deux succès en neuf matches et une très inconfortable place d’avant-dernier, Saint-Affrique est arrivé au bout d’un cycle après avoir manqué l’accession lors de la dernière rencontre la saison passée. Son coach Birot, dont le discours ne passait visiblement plus, ne poursuit pas l’aventure. En début de semaine, c’est l’ex de Salles-Curan, Camara qui a donné son accord pour "une mission commando" de six mois pour tenter de sauver le soldat SSA, en délicatesse dans une poule typée sud qui ne l’aide pas forcément.

Onet II, le PSG du Régional 3 ?

Les réservistes castonétois réalisent un parcours presque sans faute. Leaders avec deux points d’avance (et un match en plus) sur Albi US, Mochalès et ses poulains n’ont connu la défaite qu’à une reprise cette saison. La dream-team aveyronnaise ira-t-elle au bout de sa très bonne première partie de saison ? La réponse pourrait aussi résider dans le parcours de son équipe fanion en N3…

Onet II, un parcours presque sans faute jusqu'à la trêve hivernale. Centre Presse Aveyron - Jean-Louis Bories

Réquista toujours présent en haut

Partout où il passe, ça fonctionne. Le coach Teixeira réalise encore des merveilles avec les Ségalis et peu de moyens. Après avoir remporté la coupe de l’Aveyron et avoir réussi à revenir au niveau régional, les Réquistanais se sont maintenus sans trop forcer pour leur première saison. Cette année, bis repetita. Teixeira et son équipe expérimentée pointent à la 3e place. Leur manque de régularité devrait malgré tout les empêcher de jouer l’accession. Mais pourquoi pas ?

Bassin, le renouveau après la difficulté

La fin du dernier exercice avait été compliquée avec une relégation évitée de justesse. De retour au club après un exil dans le Lot, le nouveau coach, Dogue, semble avoir donné un regain de forme aux joueurs du Bassin. La trêve pourrait donner de nouvelles ambitions aux hommes du président Rigal qui devront faire un sans-faute s’ils veulent venir jouer les trouble-fêtes.

Statu quo à Espoir Foot 88

Classé au milieu de leur poule, il manque encore quelques victoires aux Baraquevillois pour assurer un nouveau maintien au niveau régional. Les joueurs de l’entente ne devraient jouer ni le haut, ni le bas du classement.

Melhado dépendance à Luc-Primaube

Portés par un Melhado énorme en début de saison avec pas moins de dix réalisations, les Luco-Primaubois sont rentrés dans le rang en même temps que leur attaquant vedette s’est blessé. L’entraîneur Vignola devra resserrer les rangs pour ne pas se faire peur sur la deuxième partie de saison et assurer le maintien. Et pour que la Melhado dépendance ne soit pas trop vive.

Le Monastère : les ombres de Canivenq et de Falip

L’historique coach Canivenq reconverti en manager cet été et la suite est difficile. Le nouveau technicien Montbroussous souffre en tout cas de la comparaison à l’instant T. Seulement quatre petits points, une victoire, un nul et cinq défaites. Certes, les Monastériens n’ont joué que le tiers de leurs rencontres, mais il est obligatoire de constater que la mission sauvetage pourrait s’avérer difficile. Pour ne rien arranger, le leader des jaune et noir, Damien Falip, s’est une nouvelle fois rompu les ligaments croisés et a mis un stop à sa carrière.

Montbazens-Rignac regarde déjà vers le haut

Quel début de saison des Montbazino-Rignacois qui signent un très bon retour au niveau régional. Avec 16 points après neuf journées, les hommes de Chambery (5es) regardent désormais plus vers le haut que vers le bas. Le leader Launaguet n’est qu’à quatre unités tandis que le maintien est en très bonne voie, les deux derniers n’ayant que deux petits points.

Rieupeyroux, le repêché qui pèche

Deux points, pas une seule victoire. Le repêché de dernière minute ne saisit pas l’opportunité et vogue vers une nouvelle année galère. Est-ce l’année de trop au niveau régional pour les Rieupeyrousains ? Seuls un parcours sans faute à domicile et quelques points glanés à l’extérieur pourraient leur permettre de s’extirper de cette position plus que délicate. Tournier et ses hommes sont habitués à lutter dans le Ségala même si la situation n’est pas à l’optimisme.

Départemental 1

La montée dans le viseur pour OAF

Intraitable leader, Ouest Aveyron va-t-il aller au bout de l’aventure et rejoindre le championnat régional l’année prochaine ? Avec une seule défaite, un match en retard sur ses principaux concurrents et deux points d’avance sur Saint-Geniez et Naucelle, on voit mal comment l’armada banlieusarde villefranchoise pourrait être mise en difficulté sur la longueur d’une saison. D’autant plus qu’Issaly et les siens ont été éliminés de la Coupe de l’Aveyron dès les 16es le week-end dernier à Saint-Geniez, leur dauphin. Un mal pour un bien ?

Saint-Geniez promu plus qu’ambitieux

C’est l’équipe surprise de cette première partie de championnat. Le promu aux dents longues réalise un excellent parcours pour son retour dans l’élite départementale. L’objectif du maintien ne devrait pas être trop compliqué à atteindre si les Marmots poursuivent sur ce rythme. Dauphin d’OAF, ils pourraient même venir les titiller dans la course à la montée et au titre après les avoir éliminés de Dame Coupe sans trembler (4-1). Une coupe dans laquelle les joueurs de Deltour ont aussi des ambitions après avoir atteint les demies il y a quelques mois. Les Marmots pourront-ils évoluer sur les deux tableaux ? Pas certain.

Naucelle, la remontada est en marche

L’effet Medjahri est en route. Et à vitesse supersonique. On avait peut-être enterré un peu tôt les spécialistes du tripous après la relégation en D1 et un début de saison compliqué. Quatre victoires consécutives et invaincus depuis le 16 septembre, les Naucellois sont remontés à une vitesse éclair au classement en se positionnant à égalité avec le dauphin Saint-Geniez. Ils ont aussi infligé leur seule défaite au leader OAF. Medjahri a pris ses marques et ses joueurs avec. Le résultat est probant. La belle aventure va-t-elle durer ? Cela semble parti pour.

Comtal II dans le sillage de la Une

Une belle 4e place et un petit matelas d’avance confortable dans la course au maintien pour les récents finalistes de la coupe de l’Aveyron et promus en D1. Ils auraient certainement signé pour de tels débuts et, de surcroît, ils sont toujours en course pour rallier Paul-Lignon une nouvelle fois en ayant accédé aux 8es de finale. Toutefois, les réservistes devraient être dépendants de leur équipe fanion et de ses blessés et suspendus sur la deuxième partie de saison.

Bas Rouergue à l’affût

Toujours en embuscade, les Fouilladais. Vabre le nouvel entraîneur a rapidement pris ses marques avec l’équipe première et la succession de Paulhe s’est bien passée. Toujours placé ces dernières saisons mais jamais gagnant, Bas Rouergue devra se montrer efficace au retour des fêtes et démarrer par une série pour éventuellement aller jouer les perturbateurs au mois de mai.

Luc II et les leçons du passé

Les doublures luco-primauboises sont bien parties pour ne pas se faire les mêmes frayeurs qu’au mois de juin dernier où elles avaient obtenu un maintien sur le fil seulement dû au repêchage à l’étage au-dessus de Rieupeyroux à l’ultime minute. La leçon a été retenue et la jeunesse primauboise prend plaisir à jouer avec un classement au milieu de tableau. Demi-finalistes de la dernière coupe de l’Aveyron, les joueurs du duo Nourry-Olier nourrissent des ambitions certaines dans cette compétition.

Tout ou rien à Saint-Georges

Diedhiou et sa formation ne sont pas des pros de la régularité. Toujours est-il qu’avec une rencontre en retard, les Sudistes pourraient bien se relancer en cas de succès et se donner de nouvelles ambitions. Aux abords du viaduc, c’est tout ou rien pour eux qui n’ont encore jamais partagé les points. Quatre victoires pour autant de défaites.

Lévézou et Caumes, la tête hors de l’eau

Pour son retour à la JS Lévézou, quelques années après l’avoir quittée, l’entraîneur Caumes navigue en eaux troubles sur les bords du Viaur. Classé entre les prétendants à la montée et les prétendants à la relégation. Les prochaines rencontres après les fêtes devraient désigner l’objectif du club sur les six derniers mois.

Espalion a seulement amassé huit buts en huit matches en cette première partie de saison. Centre Presse Aveyron - Jean-Louis Bories

Espalion, en sang et sans or

Seulement huit petits points en autant de matches, on attendait (beaucoup) mieux d’Espalionnais encore auréolés de la coupe. Le retour à la réalité est-il difficile pour les sang et or ? Il y a de quoi le penser. Sur les rives du Lot, les qualités sont indéniables pour ne pas trembler dans quelques mois mais il faudra sonner le réveil. Surtout après une dernière rencontre 2023 houleuse chez les réservistes primaubois qui a vu les joueurs de Cure craquer et terminer la rencontre à huit après avoir subi deux expulsions en toute fin de rencontre. Les deux maîtres à jouer de la ville du scaphandre, A. Lenne et Ricard, vont manquer à la reprise.

Rouge clair à Aguessac

Il est difficile d’analyser la première partie de saison de la team du buteur Ladet, juste devant la zone rouge. Comptablement, ce n’est pas réjouissant. Malgré tout, avec deux matches en retard, les voisins des Millavois peuvent encore redresser la barre et espérer une deuxième partie un peu plus sereine.

Druelle II, phase ascendante

Embarqués dans une saison difficile et sans entraîneur en début d’exercice, les Druellois viennent de signer leur deuxième succès de la saison à Lévézou. Une victoire qui leur permet de recoller à un point des premiers non relégables et de laisser la place de lanterne rouge à Salles-Curan. Comme toutes les réserves, les Druellois risquent d’être fortement dépendants de leur équipe fanion qui joue aussi le maintien. Cela pourrait être tout ou rien pour les deux formations orange.

Terrible spirale pour Salles-Curan-Curan

Ils s’enfoncent petit à petit. Relégué au printemps, Camara a été remplacé par Boissonnade à la tête de l’entente cet été, mais ne trouve pas non plus la solution pour permettre aux siens de s’éloigner de la zone rouge. La situation n’est pas encore désespérée et le maintien reste possible. Mais pour ça, il ne faudra pas traîner et prendre les points face aux concurrents directs pour éviter une double relégation.