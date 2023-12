Villecomtal. Le soleil s’est invité au marché de Noël

Dimanche dernier, la municipalité avait organisé le marché de Noël. Et ce fut une réussite qui a ainsi récompensé l’implication d’Émilie, conseillère municipale, bien soutenue par la mairie.

Les exposants, venus très nombreux, ont présenté de multiples petits ou plus volumineux trésors. Pour la majorité d’entre eux, leur accueil était très chaleureux, pour tous l’accueil qui leur fut offert fut tout aussi chaleureux. Les chalands ont pu admirer et éventuellement acheter bijoux, figurines, outillage, grands couteaux, nounours, poupées, personnages en peluche, marque-pages très variés, miel et confitures, marrons, osiers tressés, livres, coussins, pâtisseries, robes, herboristerie, etc.

Le café du Dourdou a dû s’adapter à une grande affluence, les crêpes et galettes au sarrasin d’Iseult et David ont eu grand succès. De très nombreux enfants, sans doute en attente de la générosité du père Noël, couraient le long de l’espace des piétons, quand d’autres restaient plus ou moins sages sur leur poussette ou dans leur landau.

Les poneys de Christel n’ont pas chômé pour permettre aux cavaliers en herbe de faire un petit tour de ville. L’ambiance musicale ne fut pas oubliée avec la participation plus ou moins improvisée de cinq musiciens amateurs.

En deuxième partie d’après-midi, la salle des associations a accueilli de très nombreux enfants et de nombreux adultes pour le spectacle donné par La Compagnie Brick A Drac "La Cornemuse de Noël". La journée fut aussi un appel à la générosité en invitant les visiteurs à déposer des produits d’hygiène, "savons du cœur" au bénéfice des accueils de jour de La Pantarelle.