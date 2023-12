Onet-le-Château. Paroisse : en marche vers Noël avec le père Philippe Arnal

Rencontre avec le père Philippe Arnal, qui nous rappelle dans un premier temps, les horaires des messes de Noël :

- Le 24 décembre : veillées de Noël à 18 heures à l’église Saint-Joseph, à 18 h 30 à la Doline (Sébazac), à 20 h 30 à l’église Saint-Joseph et à 22 h 30 à l’église de Sainte-Radegonde.

- Le 25 décembre, jour de Noël à 10 h 30 à l’église Saint-Joseph et à 10 h 30 à l’église Saint-Martin de Limouze. Mais c’est aussi pour le nouveau curé, l’occasion de souhaiter un Joyeux Noël "Je veux souhaiter un Joyeux Noël et à chacun et chacune et ce, quelles que soient ses convictions et quelles que soient les questions qu’il se pose dans ce monde. Mon premier souhait est la paix, une lumière au milieu d’une nuit de doutes et de guerres…", exprime-t-il en rappelant que c’est le message de Noël et de la création de la crèche, voilà exactement 800 ans, par saint François d’Assise… "Pour allumer une lumière dans la nuit !".