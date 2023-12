Olemps. La 6e édition de la soirée des "jeunes talents" a été un véritable succès

Ce fut, encore une fois, un véritable succès pour cette 6e édition de la soirée "Salut les jeunes talents" qui ne cesse d’étonner, révélant à chaque édition de très belles voix locales. La salle 777 accueillait 270 spectateurs venus écouter les jeunes chanteurs qui se sont produits sur scène accompagnés de musiciens. Un beau show digne de grands concerts avec un son et des jeux de lumière magnifiques signés Symfonix. Julia, Laria, Manon, Léa, Lylou, Clara et Simon se sont fait ovationner. Les interprétations qu’ils ont données de morceaux intemporels de Sardou, Piaf, Elvis, Simple Minds ou plus contemporains de Rihanna ou Pomme ont ravi le public. Clara et ses danseuses ont offert au public une éblouissante découverte de la K-Pop. Les spectateurs sont repartis en fredonnant par exemple "Je vais t’aimer" et "Je n’ai qu’une philosophie" en se jurant de revenir l’an prochain. Cet événement a été rendu possible grâce au directeur artistique, Florent Wiorowski, qui est à l’origine de ce beau projet. Les musiciens Claire Guinot, Daniel Ariza et le nouvel arrivé dans l’équipe, Lucas Wiorowski, ont excellé dans leur rôle d’accompagnateurs. Le bureau de l’association "Mélodies en scène" formée du quatuor de choc Florent et Isabelle Wiorowski, Isabelle Rous, Christelle Chiffre et tous ceux qui leur prêtent main-forte le soir même n’a pas fini de faire parler d’elle.

Tous attendent avec impatience la 7e édition. Un casting sera organisé qui permettra aux jeunes talents de postuler pour l’édition 2024.