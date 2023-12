Santé : certains médecins n'acceptent plus la carte vitale, voici ce que cela change pour le remboursement des patients

Depuis plusieurs mois certains médecins généralistes n'acceptent plus la carte vitale. Une pratique qui a des conséquences sur le remboursement des patients.

Depuis plusieurs mois, les relations sont tendues entre les médecins libéraux et l'Assurance Maladie.

Début novembre 2023, une revalorisation d'1,50 € par consultation leur a été accordée. Une augmentation que les professionnels de santé jugent insuffisante.

Aussi, ces derniers qui demandent une revalorisation des consultations sont de plus en plus nombreux à se déconventionner et à ne plus accepter la carte Vitale.

Cette pratique qui leur permet d'imposer leur propre tarif, impacte en revanche grandement les remboursements des patients.

Quelles sont donc les conséquences sur les remboursements des patients ?

Pour rappel, les médecins sont répartis sur trois secteurs : 1, 2 et 3. Le remboursement du patient n'est pas le même en fonction du secteur du médecin.

Dans le cas où le médecin est conventionné dans les secteurs 1 ou 2, le remboursement est identique, quel que soit le prix de la consultation. En revanche, les dépassements d'honoraires facturés par un médecin de secteur 2 ne sont pas pris en charge par la Sécurité sociale.

Si vous consultez un médecin hors convention (secteur 3), l’Assurance Maladie rembourse au taux habituel sur la base du tarif d’autorité, qui est de 0,61 € pour une consultation de médecine générale et de 1,22 € pour une consultation chez un spécialiste. Autant dire que le remboursement est nul. Le reste à charge, qui est donc important, peut être partiellement ou totalement remboursé par votre mutuelle selon les options du contrat.