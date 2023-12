Le musicothérapeute ruthénois Francis Estèves, via son association Prodiges, et avec Aeroson a mené un projet humanitaire en faveur d’enfants sénégalais.

Niofar, "Melting potes". C’est le nom d’un album, concrétisation d’un projet humanitaire porté par le Ruthénois Francis Estèves, allias Cisico, et son association Prodiges, ainsi que l’association millavoise Aeroson, qui fait la promotion de la culture contemporaine comme le hip-hop, en faveur des enfants de Louga, au Sénégal.

Ce projet a véritablement pris forme il y a un an. "En seulement 10 jours, ce disque, fruit d’une action culturelle inspirée et de rencontres humaines heureuses, a pris forme dans la ville de Louga. Les artistes se sont réunis dans un studio local, partageant leurs idées et influences musicales pour créer leur propre son", explique Francis Estèves. Mais l’on comprend vite que Niofar a pris une dimension bine plus importante. "Cette production musicale financera la création d’un espace dédié aux cultures urbaines et au hip-hop à Louga. Cet espace sera le berceau d’une nouvelle génération d’artistes Lougatois, leur offrant la possibilité de s’épanouir, de s’exprimer et de créer un futur plus radieux", explique Cisco.

Un Cisco touché par la condition de nombreux enfants. Des enfants talibés voués souvent à eux-mêmes, voire sous la coupe d’adultes peu scrupuleux, dans les rues de Louga…

Ce sont d’ailleurs des textes poignants qui rythment cet album "Niofar". "L’album est enrichi par la collaboration de musiciens et producteurs locaux, qui apportent une dimension culturelle authentique grâce à l’utilisation d’instruments traditionnels sénégalais tels que la kora, les percussions Mbalax et le balafon, ainsi que des rythmes africains captivants."

Avec ce CD, Niofar envisage donc de soutenir cette action humanitaire, dans le droit de fil du sens que donne le musicothérapeute Francis Estèves, à ses multiples actions, notamment avec "les squatteurs du blues", qui viennent tout juste d’imprimer un album.

Une pierre de plus au difficile édifice de la mixité sociale et de la protection des enfants, mené grâce à la puissance que peut avoir la musique…