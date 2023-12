Trois individus ainsi que la femme de l'un d'entre eux ont été interpellés ce lundi 18 décembre dans le Lot.



Des coups de feu dans la nuit dans la vallée du Lot. Même au fond des bois, voilà qui avait de quoi surprendre (et inquiéter) les habitants des villages lotois à proximité en entendant ces coups de feu. A Labastide-du-Vert, Castelfranc, Les Junies, Goujounac, Les Arques, Lherm et Anglars-Juilliac, habitants et élus locaux ont signalé à plusieurs reprises aux autorités ces détonations d'armes à feu à une heure où la chasse est interdite, détaille La Dépêche du Midi.

Une enquête est lancée et rapidement, le lundi 18 décembre (le mardi 19, selon la gendarmerie du Lot), les gendarmes de Cahors aidés par l'Office français de la biodiversité du Lot finissent par interpeller trois suspects entre Puy-L'Êveque et Les Junies. De vrais braconniers au sens strict du terme, qui n'avaient pas le moindre permis de chasser. La compagne de l'un d'entre eux viendra les rejoindre comme complice.

Un arsenal de chasse

Lors des perquisitions, les gendarmes vont mettre la main sur un véritable arsenal de chasse : des fusils de chasse, des carabines, des centaines de cartouches et autres munitions, des dizaines de couteaux de chasse, des lampes frontales ainsi que des bois de cerf et plusieurs kilos de viande de gros gibier congelée.

Tous les biens confisqués ont été saisis.

Une affaire de braconnage de nuit résolue grâce à l'action concertée et efficace de @OFBiodiversite 46 et les gendarmes de CAHORS.

\u27a1\ufe0f De nombreuses saisies

\u27a1\ufe0f Et des poursuites devant le tribunal correctionnel pour deux mis en cause, démunis de tout permis de chasse. pic.twitter.com/jmr0iVNesa — Procureur de Cahors (@procureurCahors) December 20, 2023

Deux des braconniers ont reconnu en partie les faits et seront jugés en mai 2024 devant le tribunal correctionnel de Cahors. Ils risquent une peine de prison, jusu'à 3 ans, ainsi que d'une amende pouvant aller jusqu'à 60 000 €, pour "chasse non autorisée de nuit avec usage d'un véhicule, chasse sans permis, transport irrégulier d'armes et de 5 contraventions de 5e ou 4e classe".

Le troisième individu, ainsi que la compagne de l'un d'entre eux, moins impliqués dans les faits, s'en tirent avec une ordonnance pénale avec le paiement d'une amende et la confiscation des objets saisis.

VIDEO : le braconnage de nuit, qu'est-ce que c'est ?

Totalement interdit, le braconnage de nuit se fait le plus souvent en voiture, sur les routes peu fréquentées, peu habitées et peu éclairées. Les animaux, et particulièrement le gros gibier profitent de la pénombre et de la tranquillité pour venir se nourrir et se reposer dans les champs ou en bord de cours d'eau. C'est là où ils sont le plus vulnérable, plus qu'en journée où ils se cachent dans les bois.

Voici une vidéo réalisée en 2020 montrant deux de ces braconniers de nuit en action.