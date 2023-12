"La peur ne doit pas gagner" : qui est Ekaterina Dountsova, candidate officielle à la présidence de la Russie ?

Celle qui a déposé officiellement sa candidature ce mercredi 20 décembre pour défier Vladimir Poutine lors des élections présidentielles russes qui auront lieu en mars 2024, s'attend à un parcours semé d'embûches, qui a déjà commencé.



L'ancienne journaliste de télévision russe Ekaterina Dountsova a déposé ce mercredi 20 décembre sa candidature à l'élection présidentielle de mars prochain en Russie, en espérant faire entendre sa voix pour réclamer la fin du conflit en Ukraine.

Le président russe, au pouvoir depuis 1999 à la tête de l'Etat ou du gouvernement, brigue un nouveau mandat de six ans à l'âge de 71 ans. Le scrutin ne présente aucune surprise, la victoire de Vladimir Poutine étant une affaire entendue pour les partisans du chef du Kremlin comme pour ses opposants.

L'opposition en prison

Aucune figure de l'opposition ne sera là pour le défier. Son adversaire le plus résolu, Alexeï Navalny, purge des peines cumulées de plus de trente années de prison en colonie pénitentiaire et les autres opposants sont eux aussi derrière les barreaux ou sont partis à l'étranger pour éviter le risque d'être arrêtés.

Dans une interview accordée le mois dernier à Reuters, Ekaterina Dountsova a expliqué qu'elle comptait profiter de sa candidature pour demander la fin du conflit en Ukraine et la libération des prisonniers politiques dont Alexeï Navalny.

Une candidature à risque

Evitant d'employer le mot "guerre" pour décrire le conflit en Ukraine, que Vladimir Poutine continue de dénommer une "opération militaire spéciale", Ekaterina Dountsova a reconnu avoir peur, comme "toute personne saine prenant une telle initiative". "Mais la peur ne doit pas gagner", a-t-elle ajouté.

Si elle ne prononce pas le mot "guerre" pour qualifier le conflit en Ukraine, c'est qu'elle a une bonne raison : selon Le Parisien, Ekaterina Dountsova, 40 ans, a été convoquée par les procureurs de la ville de Rjev, dont elle était députée municipale, après qu'elle ait annoncé son intention de se présenter aux élections présidentielles russes, prévues le 17 mars 2024. Selon les procureurs, son message avait "soulevé des questions, en particulier sur la formulation des sections concernant la guerre et la paix, mon opinion sur le gouvernement actuel et ce qui se passe dans notre pays", a expliqué l'avocate et ancienne journaliste à l'AFP. "Nous sommes tous bien conscients qu’aujourd’hui, n’importe quel message évoquant l’état de l’opération militaire spéciale peut être interprété afin d’engager des poursuites", a-t-elle ajouté.

Ekaterina Dountsova, qui a déposé ses documents de candidature auprès de la commission électorale, doit encore rassembler 300.000 signatures dans toute la Russie d'ici la date butoir du 31 janvier. Le 22 novembre dernier, celle qui souhaite "que la Russie soit un Etat démocratique, prospère et pacifique" indiquait en avoir plus récolté plusde 10 000.