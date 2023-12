Latte, strawberry, passeport : quelle tendance beauté s'est distinguée sur TikTok en 2023 ?

(ETX Daily Up) - Barbie s'est vue propulsée au rang de star de la mode sur TikTok en 2023, mais qu'en est-il des tendances dans le secteur de la beauté ? Entre le 'latte makeup', 'le strawberry makeup', le 'passport makeup', et les mises en beauté inspirées des personnages de la série "Euphoria", le cœur des utilisateurs a longtemps balancé… Mais, fin d'année oblige, il est grand temps de faire le point sur les tendances qui se sont (vraiment) imposées dans leur salle de bain.

Véritable incubateur de tendances, TikTok s'est mué en quelques années seulement en une destination phare pour les utilisateurs en quête d'inspirations dans la mode et la beauté. Non content de faire la pluie et le beau temps dans ces secteurs, la plateforme asiatique est également un baromètre fiable pour évaluer la viralité - ou non - d'une tendance. Résultat, alors que la fin de l'année approche à grands pas, nous avons demandé au réseau social chinois de mettre en exergue les tendances maquillage phares révélées sur sa plateforme au cours de l'année 2023, en se basant sur le nombre de vues par hashtag. Et le résultat est des plus surprenants puisque les maquillages issus de la série "Euphoria" comptent parmi les plus plébiscités alors que la dernière saison a été diffusée sur HBO au début de l'année… 2022.

Sur la plateforme asiatique, le hashtag #Euphoriamakeup a généré pas moins de 2,6 milliards de vues, avec une foule de tutoriels et d'inspirations à la clé. Notons toutefois qu'il ne s'agit pas ici de chiffres exclusivement liés à l'année 2023, mais qu'ils témoignent malgré tout d'un engouement certain pour les mises en beauté de la série à succès de HBO. En revanche, le 'strawberry makeup', l'une des tendances phares de l'été, semble bel et bien avoir marqué les esprits en 2023 avec quelque 530 millions de vues. Et c'est la mannequin Hailey Bieber qui est à l’origine de ce look, testé et approuvé par une foule de socionautes.









On observe également le succès du 'latte makeup', autre incontournable de l'année 2023, qui approche doucement mais sûrement des 500 millions de vues (495 millions très exactement à date). La mise en beauté se traduit essentiellement par des tons chauds, presque caramélisés, avec un effet hâlé, sans effort. Autrement dit, trois des caractéristiques les plus prisées de l'année en matière de maquillage. A ce titre, la tendance a donné lieu à de nombreuses déclinaisons comme l'espresso makeup et le pumpkin spice latte makeup, la variante automnale. Les deux ont déjà dépassé les 60 millions et 70 millions de vues, respectivement.

Parmi les autres grandes inspirations qui ont marqué l'année 2023, le 'passport makeup', qui se traduit par des mises en beauté pensées pour les photos de passeport, se distingue avec plus de 400 millions de vues. Tout comme les 'glazed donut nails' qui ont généré plus de 380 millions de vues, et que l'on doit - là encore - à Hailey Bieber, dont l'influence dans la beauté n'est plus à prouver.