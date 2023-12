Ligue 2 : Bordeaux 2e, Rodez 6e... une statistique chamboule tout le classement à la mi-saison, voici ce que ça donne

Opta, le statisticien que l'on ne présente plus dans la planète sport et particulièrement football, a construit le classement de Ligue 2, en s'inspirant d'une donnée bien précise. Et ça change (quasiment) tout !

Depuis mardi 19 décembre 2023, la Ligue 2 est à l'arrêt, trêve hivernale oblige. Durant cette pause, certains en profitent pour aller analyser plusieurs statistiques de cette première partie de championnat. C'est le cas de l'inoxydable Opta !

Cap sur les expected goals

Tous les fans de football sont tombés au moins une fois sur cette statistique, qui gagne en ampleur. Les Expected Goals, aussi appelés xG ! Mais de quoi s'agit-il ? C'est un élément qui permet de mieux définir le rendement d'une équipe : sur performe-t-elle ? Ou, au contraire, sous performe-t-elle ?

Le site The Analyst l'explique en détail : "Les buts attendus (ou xG) mesurent la qualité d'une occasion en calculant la probabilité qu'elle soit marquée en utilisant des informations sur des tirs similaires dans le passé. Nous utilisons près d'un million de tirs de la base de données historique d'Opta pour mesurer xG sur une échelle comprise entre zéro et un, où zéro représente une chance impossible à marquer, et un représente une chance qu'un joueur devrait marquer à chaque fois".

La Ligue 2 passée au crible

Ainsi, Opta s'est penché sur la Ligue 2 et "propose une lecture alternative du classement grâce à notre modèle d'Expected Points qui s'appuie sur les xG pour aller au-delà du biais du résultat". Le classement est ainsi revisité après 19 journées... et il change sérieusement de visage !

+/- – Votre équipe a t-elle sur-performé ou sous-performé en Ligue 2 cette saison ? Opta vous propose une lecture alternative du classement grâce à notre modèle d'Expected Points qui s'appuie sur les xG pour aller au-delà du biais du résultat. Bilan. pic.twitter.com/F1IitXaTVE — OptaJean (@OptaJean) December 22, 2023

Bordeaux 2e, Rodez 6e, Pau 17e...

Parmi les équipes qui font un bond au classement : Bordeaux. Actuels 13e, les Girondins sont donc en train de clairement sous-performer au vu de leurs xG : ils devraient être dauphins d'Angers. Ou plutôt d'Auxerre, puisque toujours selon la statistique, c'est l'AJA qui serait le leader du championnat. Le SCO, lui, ne se positionnerait qu'au cinquième rang.

Le RAF, lui, serait sixième selon la statistique des Expected Goals. Les Ruthénois sont actuellement 9es. Ce qui signifie que les partenaires de Killian Corredor, à l'instar des Girondins, sous-performent en cette première partie de saison.

Dans l'autre sens, des équipes surperforment nettement. C'est le cas du Pau FC, 5e à la trêve et... 17e, et donc virtuellement relégable, selon les xG ! Surprenant 4e après un maintien acquis sur le gong l'an passé, Laval est aussi bien plus loin au classement revisité par Opta : les Tangos sont 12es.

Et au niveau des points ?

Après avoir fait un point classement, le statisticien offre un panorama sur le nombre de points obtenus par chaque équipe selon les xG. Auxerre aurait donc dû en obtenir un de plus (39 contre 38 actuellement), quand Bordeaux en a laissé passer... 12 !

Angers (30.3) et Rodez (29.9) sont au coude à coude selon Opta. Laval, de son côté, a remporté 8 points de plus que le classement xG, quand Pau en a empoché 12 de plus.

Que donne le classement avec les xG ?

Le classement revisité par Opta avec les xG est donc particulièrement chamboulé. Le voici, avec l'évolution du club au classement, par rapport à sa position occupée en réalité :