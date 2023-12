2023 en Aveyron : Lucas Buades agressé à Bordeaux, la folle aventure de Rodez en Coupe de France, les Rafettes reléguées

L’année du Raf a été riche en rebondissements. À commencer par l’improbable dénouement de sa saison 2022-2023, sur la pelouse du Matmut Atlantique. Retour sur l'année 2023.

Au moment de jeter un coup d’œil dans le rétro de l’année sportive aveyronnaise, impossible de ne pas évoquer les faits de la dernière journée de Ligue 2 de Rodez, à Bordeaux le 2 juin. Un match crucial pour le maintien, côté Rodez, pour la montée, côté Girondins. Le stade est plein à craquer. Après 23 minutes de jeu, les Ruthénois ouvrent le score par l’intermédiaire de leur piston Lucas Buades. C’est à ce moment précis que la soirée prend une tout autre tournure. Un supporter bordelais, identifié plus tard comme étant Marc Bevillard (récemment condamné à une amende et à une interdiction de stade), un des membres actifs des Ultramarines, entre sur la pelouse, puis agresse Buades. Le joueur souffre d’une commotion cérébrale. Le match est définitivement arrêté.

Entre plaintes et hostilité

C’est alors que s’ensuit un torrent de haine sur les réseaux sociaux à l’encontre de Rodez et de son numéro 19. Les deux étant accusés d’avoir exagéré la situation pour obtenir leur maintien sur tapis vert. Car, oui, c’est bien de cela dont il s’agit. La décision rendue le 12 juin par la Ligue donnant match gagné et le droit d’enchaîner une 5e saison en L2 au Raf. De fait, Annecy se retrouve envoyé en National, avant d’être repêché fin juillet. En réaction, ce dernier et son président Sébastien Faraglia ont développé une haine viscérale envers le Raf du dirigeant Murat, en enchaînant les sorties incendiaires, qui leur vaudront des plaintes pour "diffamation" actuellement à l’instruction.

Bien que maintenu, Rodez a été impacté par cette affaire pour la saison en cours, puisqu’il a dû faire face à des contextes hostiles à Bordeaux (2-2) et Annecy (1-2), il y a quelques jours à peine, mais aussi, et c’est plus surprenant, à Laval et Pau.

Le 28 octobre, le Raf a fait face à l’ambiance la plus hostile de son histoire pour son retour à Bordeaux, près de cinq mois après l’agression de Buades. Centre Presse Aveyron - Jean-Louis Bories

Coupe de France : la folle aventure ruthénoise

La folle aventure en Coupe de France de Rodez. Centre Presse Aveyron - Jean-Louis Bories

Si les événements de Bordeaux ont marqué, à tout jamais, les esprits sur le Piton, c’est aussi le cas de la magnifique épopée des sang et or en Coupe de France. Terminée en quart de finale, après un lourd revers au Stadium face à Toulouse (6-1) devant 5 000 Aveyronnais, cette aventure aura tout de même été complètement folle. La qualification pour les 16es de finale aux tirs au but chez le cador de Ligue 1, Monaco (2-2, 4-5 tab), le 7 janvier, ayant parfaitement lancé l’année civile 2023 de Rodez, dans la lignée des victoires à Saint-Étienne (L2) et à Roche-Saint-Genest (R2), fin 2022. Le succès sur le Rocher avait été suivi par deux autres moments de bonheur à Grasse (0-0, 4-5 tab) et à Auxerre (2-3), avant que les Ruthénois ne butent, donc, sur le TFC.

Pour ce qu’il en est de l’édition en cours, ces derniers sont toujours en lice après leurs victoires à Liffré (0-3) et à Mayenne (0-9). Ils débuteront 2024 par leur 32e de finale à Challans (N3).

Les larmes des Rafettes après leur défaite 0-4 contre le Paris FC, signant leur relégation en D2 au bout de la saison 2022-2023. Centre Presse Aveyron - Jean-Louis Bories