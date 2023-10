Football : un sacré Rodez, encore renversant, dans une ambiance hostile et une folle fin de match à Bordeaux !

Les retrouvailles entre Bordeaux et Rodez, cinq mois après l'agression de Lucas Buades, ont livré un match bien singulier ce samedi après-midi, en ouverture de la 12e journée de Ligue 2. Au final, un nul 2-2 et un Giovanni Haag obligé de passer de milieu de terrain à gardien ! Les Aveyronnais restent provisoirement 6es de Ligue 2.

Après un avant-match nauséabond, entre sifflets nourris, chants à caractère homophobe, banderoles hostiles ou encore tension aux abords du terrain, la partie a commencé tambour battant dans un Matmut Atlantique loin d'être plein pour ce remake du fameux duel avorté qui a fait couler beaucoup d'encre en juin dernier.

Et ce sont les Bordelais, pourtant 15es de Ligue 2, qui ont dégainé les premiers. Sur un penalty de Barbet consécutif à une faute d'Abdallah dans la surface. On jouait seulement la 13e minute. Pire, cinq minutes plus tard, c'est Weissbeck qui a doublé la mise d'une frappe imparable, en pivot, qui a fini sous la barre.

Tension sur les bancs de touche, passe décisive de Lucas Buades

Touchés, les Ruthénois l'ont été. Noyés probablement par cette ambiance délétère, contre eux et leur piston droit Lucas Buadès, titulaire et sifflé à chacune de ses prises de balle. La tension était d'ailleurs bien présente, même sur les bancs de touche, où un accrochage sur le terrain a donné du travail au cordon de sécurité séparant les deux staffs.

Sur le terrain, c'est l'auteur du premier triplé de Rodez en Ligue 2 depuis sa montée en 2019 face à Caen (5-3) il y a trois semaines, Taïryk Arconte, qui a permis aux Aveyronnais de réduire la marque. Dix minutes avant la pause, de quoi rebooster l'équipe sang et or.

En deuxième période, les débats ont été plus équilibrés. Et les Aveyronnais ont eu des opportunités de revenir au score, et faire ce qu'ils préfèrent cette saison : renverser une situation mal embarquée.

Ils ne se sont ainsi pas gênés pour le faire, avec, qui plus est, une passe en profondeur et décisive de Lucas Buades, pour Hountondji. Une belle revanche sportive pour l'ancien Nîmois, sorti du terrain par son coach juste après, et encore sous les sifflets... mais aussi l'ovation de tous les siens, debouts devant le banc de touche, Didier Santini le prenant même par le cou en même temps qu'il lui glissait quelques mots, tout sourire.

Mpasi exclu, Haag devient gardien, fin de match plus que houleuse

Mais ce match décidément hors du temps n'avait pas livré encore tout son scénario fou. Alors que Corredor venait de rater le 3-2 dans un but quasiment vide, Mpasi faisait faute hors de sa surface, se sacrifiant sur un duel avec un attaquant bordelais parti seul. Rouge logique et c'est Giovanni Haag, le milieu de terrain, qui enfilait les gants et... arrêtait le coup franc qui suivait ! Il restait six minutes de temps additionnel à tenir. Haag a tenu bon, avec même deux interventions importantes !

Malgré une fin de partie plus que houleuse sur le terrain et le carton rouge du Bordelais Elis pour un coup de tête sur Haag après le coup de sifflet final, quel match, encore une fois avec ces Ruthénois-là spécialistes des émotions fortes. Prochain rendez-vous pour eux dès samedi prochain, à Quevilly.