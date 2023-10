Match Bordeaux - Rodez : à l'approche du retour des Aveyronnais en Gironde, retour sur les 10 jours de tempête de juin

De l'agression de Lucas Buades jusqu'à la décision de la commission, on revient sur les 10 jours de tempête qui ont conclu le championnat de Rodez et Bordeaux en juin 2023.

2 juin : Buades agressé et "commotionné", match arrêté

Bordeaux, encore en course pour la montée, et Rodez, en lutte pour son maintien, s’affrontent lors de la dernière journée de championnat, dans une enceinte pleine, avec 41 591 spectateurs. Mais le match n’est pas allé à son terme : à la 23e minute, après avoir ouvert le score, Lucas Buades a été agressé par un supporter bordelais, qui a pénétré sur la pelouse.

Après 45 minutes d’interruption, Nicolas Rainville, l’arbitre de la rencontre, a décidé que le match ne reprendra pas. "Le joueur a été examiné par le médecin de son club ainsi que le médecin urgentiste de garde ce soir, a argumenté l’officiel. Les éléments sont probants : il est commotionné et ne peut reprendre la rencontre".

A lire aussi : Football : le destin si singulier de Lucas Buadès, héros malheureux de Bordeaux-Rodez

3 juin : Annecy s’en mêle, les réseaux sociaux se déchaînent

Le sort de la rencontre doit désormais se jouer devant les instances. Et son issue ne concerne pas seulement les deux clubs engagés. Annecy, menacé de relégation en cas de victoire du Raf sur tapis vert, s’invite aussi dans les débats par la voix de son président, Sébastien Faraglia. Le dirigeant demande à ce que Bordeaux-Rodez soit rejoué et remet en cause l’honnêteté du Raf.

"Nous n’acceptons pas que Rodez gagne sur tapis vert, car il s’agit de la forme de tricherie la plus élaborée", cingle un communiqué. Le club sang et or ainsi que Lucas Buades sont aussi devenus la cible de moqueries et d’insultes sur les réseaux sociaux, dénonçant une prétendue exagération du joueur.

A lire aussi : Football - Rodez : Lucas Buadès a porté plainte après des menaces de mort, le manager Grégory Ursule entendu cet après-midi par la LFP

L'avocate de Lucas Buadès avait déclaré que le joueur souffrait d'une amnésie post-traumatique. Centre Presse Aveyron - Jean-Louis Bories

5 juin : dossier en instruction, Buades victime d’une "amnésie traumatique"

Alors que la commission de discipline de la Ligue de football professionnel a placé le dossier en instruction, conformément à ses statuts, pour une durée d’une semaine, l’avocate de Lucas Buades, Karine Shebabo, a pris la parole sur l’antenne de RMC, pour donner des nouvelles du joueur. L’une des rares paroles du clan ruthénois, puisque les dirigeants n’ont pas souhaité s’exprimer durant cette période.

"Il est poussé au niveau du larynx, ça lui coupe la respiration, il tombe et il a même un étourdissement, indique l’avocate. On ne sait même pas s’il a perdu connaissance pendant une petite minute. En tout cas, il a une amnésie post-traumatique. C’est à ce moment-là qu’a eu lieu la commotion, c’est la chute en fait".

A lire aussi : Bordeaux-Rodez : "On est là pour jouer au foot, pas pour se faire taper !", Bradley Danger réagit à l'agression de Lucas Buadès

6 juin : Annecy persiste dans ses attaques

La période d’instruction n’a pas suffi à apporter le calme côté annécien. Le club haut-savoyard a réitéré ses accusations contre les Ruthénois, en estimant que Buades "n’a pas subi de commotion cérébrale" et en menaçant de poursuites judiciaires pour "corruption sportive et escroquerie". Le Raf, et son président Murat, font savoir, par communiqué, qu’ils "se réservent le droit de donner des suites judiciaires aux différentes menaces et diffamations".

A lire aussi : Football : "On a essayé de faire passer Buadès et Rodez pour des voyous", les premiers mots de Pierre-Olivier Murat après la décision de la LFP

Le président du Rodez Aveyron Football, Pierre-Olivier Murat. Centre Presse Aveyron - José A. Torres

12 juin : la commission donne match gagné à Rodez

Dix jours après les faits, la commission de discipline de la Ligue de football professionnel a donné match gagné au Raf sur tapis vert. Cette décision a entériné le maintien des Ruthénois ainsi que la fin des rêves de montée des Girondins, qui ont en outre écopé de sanctions pour la saison actuelle (un point de retrait et fermeture de tribune pour deux matches ferme).

A lire aussi : Agression de Lucas Buadès lors de Bordeaux-Rodez : le supporter reconnaît avoir "disjoncté" et sera jugé en novembre

Le point final de cette affaire ? Pas totalement. Relégué sportivement, Annecy a finalement été repêché en Ligue 2 quelques jours avant le début du championnat, en raison des déboires de Sochaux. Quant au Raf et à Lucas Buades, ils continuent parfois à faire l’objet de railleries consécutives à l’épisode bordelais, aussi bien sur les réseaux sociaux que dans certains stades, à l’image des chants entonnés à Laval et à Pau.