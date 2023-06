Football : "On a essayé de faire passer Buadès et Rodez pour des voyous", les premiers mots de Pierre-Olivier Murat après la décision de la LFP

Quelques instants après la décision de la commission de la LFP, donnant match gagné à Rodez sur tapis vert, le président de Rodez, Pierre-Olivier Murat, est sorti du silence.

Quelle est votre première réaction à la suite de la décision de la commission de la discipline ?

Avant toute chose, mes premiers mots vont aller vers Lucas (Buadès, NDLR) et tous les amoureux du club. Pendant une semaine, on a essayé de faire passer les victimes, c’est-à-dire Lucas et le club de Rodez, pour des voyous, des coupables. Le déferlement médiatique nauséabond nous a touchés. C’est surtout pour ça que je suis heureux de la décision. Car il n’y a pas de débat, les victimes ce sont Buadès et Rodez. On n’était pas coupables !

Avez-vous donc la sensation d’avoir enfin été reconnu comme victime ?

Tout à fait. Aujourd’hui, il y a eu une instruction, avec un jugement qui est clair.

Bordeaux a annoncé vouloir faire appel de cette décision devant le CNOSF.

Qu’est-ce que cela vous inspire ?

S’ils veulent faire 15 appels, ils peuvent faire 15 appels. Moi je ne m’occupe pas d’eux. Je ne rentrerai pas dans la polémique.

Pour vous, c’est réglé, vous serez en L2 la saison prochaine ?

Oui.

Comment va Lucas Buadès dix jours après les faits ?

Il est très touché par la situation. C’est dur à vivre pour lui. Quand tu es une victime et qu’on te fait passer pour un voyou, c’est insupportable. Voire scandaleux.

Durant 10 jours, votre honnêteté à être remise en cause de toute part, le club d’Annecy allant même jusqu’à parler de « tricherie élaborée ». Envisagez-vous de porter plainte en diffamation ?

Il y a des actions en cours, bien sûr. Mais ça se jouera sur le terrain juridique, pas sur les réseaux sociaux ou devant les caméras.

Le soir de l’incident, le Raf évoquait un transfert de Buadès à l’hôpital, ce qui n’est en fait pas arrivé. Et ça, on vous l’a beaucoup reproché…

Je ne vais pas rentrer dans ces basses polémiques. Je m’en fous. Ce qui importe, ce n’est pas qu’il ait pris un coup de couteau, un coup de fusil ou un coup à la glotte. Ce qui est inacceptable, c’est qu’il y ait une personne qui rentre sur le terrain pour agresser un joueur. Et que ce soit à Rodez ou ailleurs. Moi je l’aurais condamné tout de suite.

Maintenant la saison finie, quel bilan tirez-vous de ce quatrième exercice consécutif en Ligue 2 ?

On a fait une série extraordinaire avec six victoires en sept matches. Et finalement, plus la deadline approchait, plus on a commencé à avoir les mains moites. Mais globalement, c’est une saison réussie que l’on aurait aimé célébrer sans ces événements.

Avant cette folle série, le Raf était dernier. À ce moment-là, étiez-vous inquiet ?

Je suis un ultra-positif, donc tant que ce n’était pas terminé, j’y croyais encore.

Cette saison a été extrêmement longue et éprouvante, entre les quatre descentes, le changement d’entraîneur, la coupe du monde etc. Comment l’avez-vous vécue ?

Psychologiquement, il fallait être très costaud, parce que cette saison était très, très, très éprouvante nerveusement pour moi.