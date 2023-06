Match Bordeaux - Rodez arrêté : les Girondins vont saisir le CNOSF après la décision de la LFP

Les Girondins de Bordeaux ont fustigé une décision "aussi incompréhensible que disproportionnée" de la LFP, ce lundi 12 juin 2023. L'instance leur a infligé une défaite : le club ne compte pas en rester là.

Ce lundi 12 juin était celui du verdict de la LFP, 10 jours après les incidents qui ont ponctué la rencontre entre les Girondins de Bordeaux et le Rodez Aveyron Football, provoquant l'arrêt définitif de celle-ci. L'instance a infligé une défaite aux Bordelais, laissant ces derniers à quai, eux qui luttaient pour la montée en Ligue 1.

"Incompréhensible", "disproportionnée"

Quelques instants après l'annonce de la décision de la LFP, le champion de France 2009 n'a pas tardé à réagir. "La Commission de Discipline de la LFP a prononcé ce jour une décision aussi incompréhensible que disproportionnée, tant au regard des éléments du dossier que de la jurisprudence", a réagi le club, sur ses réseaux.

Le CNOSF va être saisi

Mais surtout, les Girondins de Bordeaux ont fait comprendre qu'ils n'allaient pas en rester là. Le FCGB va "saisir dans les plus brefs délais le CNOSF (Comité national olympique et sportif français) pour défendre ses droits et l'équité sportive", comme il l'a également déclaré en marge de sa réaction, ce lundi.

Un point de pénalité

La Ligue de Football Professionnel a aussi sanctionné Bordeaux d'un retrait d'un point ferme pour la saison prochaine. Quant à la Tribune Sud du Matmut Atlantique, elle sera fermée pour quatre matchs, dont deux fermes.