Football : Rodez dénonce des "propos inadmissibles" de la part du président d'Annecy, au sujet de l'interruption du match à Bordeaux

Le dirigeant haut-savoyard a parlé de "tricherie", concernant l'arrêt de la rencontre Bordeaux-Rodez, vendredi 2 juin.

Le match des communiqués se poursuit. Après la charge de Sébastien Faraglia, président d'Annecy, contre Rodez, dimanche 4 juin, le Raf a répondu quelques heures plus tard.

"Le fait que M. Faraglia suspecte ouvertement et publiquement que le club soit responsable de tricherie élaborée est une honte. Ces propos sont inadmissibles, on ne peut pas dire dans un même élan que les violences sont inacceptables et faire le procès de la victime de ces mêmes faits de violences", dénonce le club du Piton.

Suite au communiqué du Président du @FCAnnecy publié ce jour, le Rodez Aveyron souhaite réagir.

Le fait que M. Faraglia suspecte ouvertement et publiquement que le club soit responsable de tricherie élaborée est une honte.

Ces propos sont inadmissibles, on ne peut pas dire dans… https://t.co/yEofOY0vc4 — Rodez Aveyron Foot (@OfficielRAF) June 4, 2023

Le Raf a réagi ainsi à un communiqué du dirigeant haut-savoyard qui a remis en cause l'honnêteté des sang et or dans l'arrêt de la rencontre Bordeaux-Rodez, vendredi 2 juin, après qu'un spectateur a agressé le joueur Lucas Buadès. "Nous n’accepterons pas que Rodez gagne sur tapis vert ce match, car il s’agit de la forme de tricherie la plus élaborée, ce qui est très grave, a déclaré Sébastien Faraglia. La LFP a des règlements que nous respectons, mais si un club ment à la LFP, ce club doit assumer ses actes devant les juridictions pénales et civiles."

La commission de discipline de la Ligue professionnelle de football doit se réunir lundi 5 juin pour décider des suites à donner après l'arrêt de Bordeaux-Rodez. Avec d'importantes conséquences sur le classement final de Ligue 2, car une victoire sur tapis vert des Aveyronnais aurait pour conséquence la relégation d'Annecy en National.

